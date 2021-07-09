بقرة قزمة في بنغلاديش مرشحة لحمل لقب البقرة الأصغر في العالم

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، البقرة راني تقف بطول قامة تبلغ 51 سنتمتراً

تهافت الزوار على مزرعة في بنغلاديش لمشاهدة بقرة قزمة نالت شهرة واسعة تدعى "راني".

يبلغ طول قامة البقرة البوتانية (نسبة إلى منطقة بوتان في الهمالايا المحاذية للصين) البالغة من العمر 23 شهراً، 51 سنتمتراً فقط، وتزن 28 كيلوغراماً.

وعلى الرغم من الإغلاق العام بسبب كوفيد، إلا أن أكثر من 15 ألف شخص زاروا البقرة "راني" في مزرعتها الواقعة في "تشاريغرام" القريبة من العاصمة دكا.

وقد قدم مدير المزرعة حسن هاولادار طلباً لتسجيلها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، قائلاً إن "راني" هي أصغر بقرة في العالم.

وقالت رينا بيجوم، وهي إحدى الزائرات للمزرعة، لخدمة بي بي سي باللغة البنغالية: "لم أر شيئأً كهذا في حياتي".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، البقرة راني ارتقت إلى النجومية في المزرعة القريبة من العاصمة دكا

وكان هاولادار قد اشترى "راني" العام الماضي من مزرعة أخرى في منطقة نوغون شمال غربي بنغلاديش.

وقال إنه كان لديها مشاكل في المشي وتخاف من البقرات الأخريات في مزرعة "شيكور أغرو"، ولهذا عُزلت عن بقية القطيع.

وأضاف هاولادار أنها "لا تأكل كثيراً. فهي تأكل كمية صغيرة من النخالة والقش مرتين في اليوم. وهي تحب التجوال في الخارج وتبدو سعيدة عندما نحتضنها".

ويحمل الرقم القياسي الحالي لأصغر بقرة في العالم البقرة "مانيكيام"، الموجودة في الهند المجاورة، والتي يبلغ طول قامتها 61.1 سنتمتراً من حافرها وحتى أعلى نقطة في ظهرها.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، راني مرشحة لنيل لقب أصغر بقرة في العالم

وقال هاولادار لبي بي سي إن محققين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية سيزورون المزرعة هذا العام للتحقق مما إذا كانت "راني" ستأخذ اللقب.