فيروس زيكا: تأهب في ولاية هندية بعد تسجيل 15 إصابة

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صدر الصورة، Science Photo Library التعليق على الصورة، ينتشر فيروس زيكا عن طريق بعوضة أيدس أجيبتي التي تكون أكثر نشاطا خلال النهار

أعلنت السلطات الصحية في مختلف مقاطعات ولاية كيرلا الواقعة جنوبي الهند حالة التأهب بعد رصد 15 حالة متعلقة بفيروس زيكا.

وأكدت وزيرة شؤون الصحة المحلية، فينا جورج، وجود الإصابات في مقاطعة تريفاندرام التي تسمى الآن مقاطعة ثيروفانانثابورام.

وكانت الهند سجلت تفشي وباء زيكا في ولاية كوجارات، الواقعة غربي الهند في عامي 2016 و 2017.

ودلت الأبحاث على أن الفيروس الذي يحمله البعوض يؤدي إلى ضمور في الدماغ عند الأطفال وانتشار مرض نادر من الأمراض المتعلقة بالمناعة الذاتية ويسمى متلازمة غيلان باريه.

وبالرغم من أن الفيروس ينتشر عن طريق البعوض، فإن بإمكانه أيضا أن ينتقل عن طريق ممارسة الجنس.

وتم تسجيل جميع الحالات الجديدة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمقاطعة.

وقالت جورج في بيان إن أول شخص أصيب بالفيروس كان امرأة حامل (24 عاما) من بلدة محاذية لولاية تاميل نادو.

ودخلت هذه المرأة إلى مستشفى في عاصمة ولاية كيرلا من أجل الولادة، يوم 28 يونيو/حزيران بعدما اشتكت من الحمى، والصداع، وطفح في الجلد.

ووضعت المرأة مولودها يوم الأربعاء.

وقالت جورج: "حالتها مستقرة. الولادة كانت طبيعية. ليس لديها سجل متعلق بالسفر خارج الولاية".

وأضافت، في تصريحات صحفية، إن الأمطار الموسمية المستمرة حولت المناطق المتضررة إلى "أرضية خصبة للبعوض".

وقال وزير الصحة في الولاية الدكتور راجان خوبراجاد للبي بي سي إن الحكومة أرسلت فرقا من أجل "رقابة قوية في المناطق التي شهدت تفشي الوباء"، لتوعية الناس بالوباء ومتابعة حالات النساء الحوامل وتقديم المشورة للأزواج.

وتكافح ولاية كيرلا موجة ثانية مستمرة من وباء كوفيد-19؛ إذ زادت وتيرة الإصابات المؤكدة بنسبة 10 في المئة خلال الأيام السبعة الماضية.

وكانت الهند سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في يناير/كانون الثاني 2020.

وتم التعرف لأول مرة على فيروس زيكا بين القرود التي تعيش في غابة زيكا في أوغندا في عام 1947. وتم فقط تشخيص الفيروس رسميا كفيروس منفصل عن الفيروسات الأخرى في عام 1952.

بيد أن الباحثين اكتشفوا أن "أعدادا مهمة" من الناس في الهند تعرضوا للفيروس طالما أن 33 حالة من أصل 196 حالات التي خضعت للفحص لديهم مناعة.

وقالوا، في ورقة بحثية نُشرت عام 1953، إنه "يبدو بالتالي من المؤكد أن فيروس زيكا يهجم على الناس في الهند".

وفي عامي 2016 و2017، سجلت ولاية كوجرات الواقعة غربي الهند بعض الإصابات من فيروس زيكا مصدرها مدينة أحمد آباد.

ماذا نعرف عن فيروس زيكا؟

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• وبالرغم من أن الفيروس ينتشر في الغالب عن طريق البعوض، فإنه يمكن أن ينتقل عن طريق الممارسة الجنسية.

• قلة من الناس تموت بسبب زيكا ويُعتقد أن شخصا من مجموع خمسة أشخاص فقط يتطور لديه المرض. ويمكن أن يشمل ذلك الحمى، والطفح الجلدي، وآلام المفاصل.

• تم رصد الفيروس لأول مرة بين القرود في أوغندا في عام 1947. وكانت أول حالة إصابة في نيجيريا في 1954 ثم تفشى الوباء أكثر فأكثر في أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وجزر المحيط الهادئ.