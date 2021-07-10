السلطات الأمريكية تقتل دبا سحب امرأة من خيمتها وقتلها في ولاية مونتانا

قبل 12 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تعتقد السلطات أن الدب كان يزن حوالي 181 كيلوغراما. صورة أرشيفية

قُتل دب أمريكي بإطلاق النار عليه بعد أن سحب امرأة من خيمتها وقتلها، في ولاية مونتانا الأمريكية.

وكانت ليا لوكان، وهي ممرضة تبلغ من العمر 65 عامًا من كاليفورنيا، في رحلة ركوب دراجات في مناطق جبلية مع اثنين من أصدقائها، عندما هاجم الدب الذي يبلغ وزنه نحو 181 كيلوغراما معسكرهم، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الماضي.

وقام المسؤولون بمطاردة الحيوان لمدة ثلاثة أيام، ونصبوا الفخاخ على أمل استدراجه.

وأطلق الموظفون الذين يرتدون نظارات الرؤية الليلية النار على الدب، أثناء مداهمته قنا للدجاج.

وكانوا قد نصبوا فخًا به طُعم بالقرب من الحظيرة، على بعد 3 كيلومترات من "أوفاندو"، البلدة الصغيرة التي تعرضت فيها المرأة للهجوم.

وكانت السيدة لوكان وأصدقاؤها يخيمون خلف مكتب بريد البلدة، عندما هوجموا في حوالي الساعة الرابعة فجرا.

وأفيد بأن المرأة الضحية كانت من عشاق ركوب الدراجات لمسافات طويلة، ولديها "شغف بالحياة الخارجة عن المألوف".

وقد اقترب الدب أولاً من المخيمين في حوالي الساعة 03:00 فجرا بالتوقيت المحلي، لكنه هرب في البداية.

وقامت السيدة لوكان ورفيقاها، اللذان كانا يقيمان في خيمة منفصلة، بإزالة الطعام من خيامهم وتأمينها قبل العودة إلى النوم. لكن الدب عاد بعد ذلك بوقت قصير، وشن هجومه القاتل.

ويقول مسؤولو الحياة البرية إنهم متأكدون من أن الدب القتيل هو مرتكب الهجوم. وسيقارنون الحمض النووي للدب بالآثار التي عُثر عليها في مكان الهجوم للتحقق من أنه هو نفسه.

ولا تُقتل الدببة التي تهاجم الناس دائمًا إذا كان هجومها ناتجًا عن مواجهة مفاجئة، أو إذا كانت الدببة تدافع عن صغارها.

لكن المسؤولين المحليين قالوا إن الدب المتورط في مقتل السيدة لوكان يُمثل تهديدًا للسلامة العامة، بسبب طبيعة الهجوم.