وفاة الملاكم البريطاني سيباستيان غرقا في دبي

دوغ فولكنر

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سيباستيان كان يعمل مدربا خاصا ومتخصصا في العلاجات البديلة وكان يعيش في دبي

توفي الملاكم البريطاني سيباستيان، نجل الملاكم كريس يوبانك، في دبي بالإمارات العربية المتحدة، قبل أيام من الاحتفال بعيد ميلاده الثلاثين، بحسب ما أعلنت العائلة.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أنه تم العثور على سيباستيان ميتا على الشاطئ بعد غرقه في الخليج.

وتبع سيباستيان خطى والده وأصبح ملاكما محترفا، واختار أن يعيش في دبي.

وقال يوبانك الأب، بطل العالم السابق في الوزن المتوسط، إنه وعائلته "محطمون تماما" لسماع نبأ وفاة ابنه في دبي.

ونعى كريس يوبانك جونيور، شقيقه الأضغر سباستيان على تويتر قائلا،"آسف لم أكن موجودا لأرعاك كما يفترض أن يفعل الأخ الأكبر".

قال يوبانك الأب إن سيباستيان، وترتيبه الثالث بين إخوته، ترك وراءه زوجته سلمى وابنه رحيم الذي ولد قبل شهر واحد.

وفي بيان، قال الأب: "نشأ سيباستيان في هوف في إنجلترا، لكن في السنوات القليلة الماضية صنع حياته في دبي حيث كان لديه دائرة واسعة من الأصدقاء وكان رائدا في تبني أسلوب حياة صحي والعلاجات البديلة.. وبالإضافة إلى عمله مدربا شخصيا وملاكما محترفا، كان سيباستيان أيضا مفكرا عميقا يحب تحدي الأمور المسلم بها".

وأضاف البيان: "لقد كان محبوبا ومحترما من جميع من عرفوه، وسيبقى إلى الأبد في ذاكرة الأصدقاء والعائلة. ونحن كعائلة نطلب الآن التكرم بمنحنا مساحة وخصوصية للاحتفاء بحياته وتذكر الابن والأخ والزوج، والصديق."

وقالت والدة سيباستيان كارون ميدوز: "إن عائلتنا كلها حزينة للخسارة الفادحة للابن والشقيق سيباستيان".

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، سيباستيان احترف الملاكمة كوالده كريس يوبانك

وفي سلسلة تغريدات عاطفية، كتب شقيق سيباستيان، يوبانك جونيور: "لم أبكِ منذ أن كنت في الثانية عشرة من عمري ...لكنني بكيت أمس طوال اليوم".

وأضاف ناعيا شقيقه:"لا أصدق أنك ذهبت حقا يا رجل، لكنك ستكون دائما في قلبي وعقلي وروحي".

وتابع "سيباستيان.. سوف تعيش من خلال ابنك المولود الجديد الجميل وسأعامله مثل ابني".

وكان بطل العالم السابق للملاكمة جو كالزاغي والملاكم واليويتيوبر الشهير KSI من بين أولئك الذين أشادوا بسيباستيان.

وقال كالزاغي: "لقد حزنت حقا لسماع نبأ وفاة الملاكم سيباستيان. دعواتنا لكريس والعائلة".

وقال كلا من كالي ونيس ساورلاندوهم، وكلاء ومسؤولو الدعاية لسيباستيان، إنه كان "رجلا نبيلا حقيقيا وإنسانا مخلصا".

وأضاف مسؤول الدعاية إيدي هيرن: "أنا حزين للغاية على نبأ وفاة سب يوبانك. دعواتنا لعائلته وأصدقائه".