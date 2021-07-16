فيضانات ألمانيا: أكثر من 90 قتيلا ومئات المفقودين وأنغيلا ميركل تتعهد بدعم الضحايا

قبل 30 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، ارتفع منسوب مياه الأنهار بشكل كبير

قتل أكثر من 90 شخصا بسبب فيضانات مدمرة تعد الأسوأ منذ عقود في ألمانيا.

وتسببت أمطار غزيرة هطلت على أوروبا الغربية في فيضانات قوية للأنهار، مما أدى إلى حدوث دمار كبير.

وتفيد التقارير الواردة من بلجيكا بمقتل 11 شخصا بسبب الأحوال الجوية القاسية التي عزاها سياسيون إلى التغير المناخي.

ولا يزال المئات في عداد المفقودين في ألمانيا، حيث تعهدت المستشارة أنغيلا ميركل بدعم كامل للضحايا.

وعزا أرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الرين-ويستفاليا الألمانية، الأحوال الجوية القاسية إلى التغير المناخي، وذلك خلال زيارة قام بها إلى منطقة منكوبة.

وأضاف قائلا: "سوف نواجه أحداثا كهذه بشكل متكرر، وهذا يعني أن علينا مسارعة الإجراءات الرامية إلى الحماية من آثار التغير المناخي، فأثره المناخي ليس مقصورا على دولة واحدة".

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، ملك وملكة بلجيكا يتفقدان المنماطق المنكوبة

دمار واسع النطاق

يقول خبراء إنهم يتوقعون زيادة آثار التغير المناخي ومرات حدوثها، ولكن ربط حدث منفرد بالتغير المناخي هو شيء معقد.

وكانت منطقتا أرفيلر وشمال الرين-ويستفاليا في ألمانيا الأكثر تأثرا بالأحوال الجوية القاسية، لكن بلجيكا وهولندا تأثرتا أيضا.

كما حدثت فيضانات في لوكسيمبورغ وسويسرا .

وفقدت آثار المئات في منطقة أرفيلر، حسب ما أفادت السلطات الألمانية. وقالت متحدثة باسم الحكومة المحلية إن شبكات الهاتف النقال قد توقفت عن العمل مما جعل التواصل مع الناس مستحيلا.

وقد دمرت قرية شلد التي يبلغ سكانها 700 نسمة بالكامل. وتنبأت الأحوال الجوية بسقوط أمطار قوية في المنطقة الجمعة.

وقد وصل حوالي 15 ألف رجل شرطة وجندي وعامل إنقاذ إلى المنطقة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، بينما قامت المروحيات بانتشال العالقين من سطوح المنازل وقامت الدبابات بتنظيف الطرق من الركام والأشجار المكسورة والشظايا.

وقال سكان في المنطقة لوكالة أنباء فرانس برس إن الكارثة سببت لهم صدمة.

وقالت آن ماري مولر، وهي سيدة في الخامسة والستين: "لا أحد توقع هذا، من أين أتت كل هذه الأمطار؟ هذا جنون! كانت هناك ضجة كبيرة، وأحسسنا أن الأبواب سوف تكسر."

"أوقات عصيبة"

قدمت المستشارة الألمانية تعازيها لجميع الناس الذين فقدوا أعزاء لديهم خلال يوم من القلق واليأس.

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وقالت ميركل "أخشى أننا لن نرى المأساة بكامل أبعادها إلا في الأيام القادمة".

وتعهدت بدعم الحكومة لجهود الإنقاذ وإعادة البناء ووجهت حديثها للشعب الألماني، قائلة "لن تتخلى الحكومة عنكم في هذه الأوقات العصيبة".

وفي بلجيكا أظهرت لقطات تصور الفيضانات سيارات مجروفة في مدينة فيرفيير.

وصدرت التعليمات لسكان مدينة ليج، وهي ثالث أكبر مدينة في بلجيكا، بمغادرة منازلهم.

وطلبت السلطات ممن لا يستطيعون المغادرة التوجه إلى أعلى منطقة في أماكن سكناهم.

ويتوقع أن يرتفع منسوب المياه في نهر يجري عبر المدينة بمقدار 1.5 متر، رغم كونه على وشك الفيضان حاليا.

وعبر المسؤولون عن قلقهم من احتمال انهيار أحد السدود في المنطقة، وحثوا السكان على مد يد العون ما استطاعوا.

وقالت السلطة المحلية في بيان إن "الوضع المتأزم استثنائي ويتطلب التضامن".

وزار الملك البلجيكي فيليب أحد مراكز الطوارئ في شودفونتين، جنوب شرقي لياج.

وفي هولندا، تفقد الملك فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما الأضرار في فالكنبرغ بالقرب من الحدود مع بلجيكا وألمانيا، حيث حاصرت الفيضانات مركز البلدة واضطرت السلطات لإخلاء بعض بيوت المسنين.

ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا، لكن السلطات حثت السكان في القرى والبلدات الواقعة على نهر الميز على مغادرة منازلهم بسرعة.