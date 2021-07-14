زوجة الملاكم البريطاني سيباستيان يوبانك تكشف وفاته غرقا في دبي "بأزمة قلبية شديدة"

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سلمى زوجة سيباستيان كشفت عن معاناته من حالة مرضية في القلب لم تكن معروفة لعائلته

كشفت أرملة الملاكم البريطاني سيباستيان يوبانك، الذي توفي في دبي، أن سبب الوفاة المفاجئة كان "نوبة قلبية شديدة" ارتبطت بحالة مرضية في قلبه ولم تكن عائلته في بريطانيا على علم بها.

وسيباستيان هو نجل الملاكم البريطاني الشهير كريس يوبانك، البطل العالمي السابق في وزن المتوسط وفوق المتوسط، وتوفى يوم الجمعة الماضي غرقا على شاطئ دبي بعد شهر واحد من إنجابه طفلا.

وأكدت أرملته سلمى عبد العاطي أن زوجها الراحل عن 29 عاما، أصيب بنوبة قلبية أثناء وجوده في البحر في دبي.

وأعربت سلمى عن امتنانها لأن زوجها "تمكن من قضاء بضعة أسابيع قصيرة وسعيدة مع ابنه (المولود حديثا) قبل وفاته".

سيباستيان، الذي سار على خطى والده ليصبح ملاكما محترفا، كان سيبلغ 30 عاما في 18 يوليو/تموز الجاري.

وقالت أرملته في بيان: "أكدت شرطة دبي والطبيب الشرعي، بعد تشريح كامل، وفاة سيباستيان يوبانك بشكل مأساوي بسبب نوبة قلبية شديدة أثناء وجوده في البحر، وربما لم يكن من الممكن إنقاذه حتى لو خرج من الماء. كان هناك دليل على وجود حالة قلبية مسبقا لم نكن جميعا على دراية بها".

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، سيباستيان بدأ الملاكمة في 2018

وأضافت سلمى:"بينما الأمر لا يزال مؤلما للغاية، إلا أنه من المريح أن سيباستيان توفي بعد تناول وجبة مفضلة مع أحد أقرب أصدقائه أثناء قيامه بشيء يحبه في مكانه المفضل في دبي، حيث كان كثيرا ما يذهب للسباحة. كان يقف في المياه قرب الشاطئ لمشاهدة غروب الشمس في شاطئ كوف في دبي".

وحرصت شخصيات عالمية في لعبة الملاكمة على تكريم ذكرى سيباستيان، الابن الأوسط بين خمسة أبناء للملاكم يوبانك، بعد نبأ وفاته.

ونعاه والده بعد وفاته مباشرة قائلا إن سيباستيان كان "مفكرا عميقا يحب تحدي الأمور المسلم بها".

وأضاف أنه وعائلته "محطمون تماما" لسماع نبأ وفاة ابنه في دبي.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، سيباستيان (يسار الصورة) مع والده كريس يوبانك في الوسط، وشقيقه الأكبر كريس (يمين الصورة)

وتابع يوبانك الأب في بيان: "نشأ سيباستيان في هوف في إنجلترا، لكن في السنوات القليلة الماضية صنع حياته في دبي حيث كان لديه دائرة واسعة من الأصدقاء وكان رائدا في تبني أسلوب حياة صحي والعلاجات البديلة.. وبالإضافة إلى عمله مدربا شخصيا وملاكما محترفا".

وأضاف البيان: "لقد كان محبوبا ومحترما من جميع من عرفوه، وسيبقى إلى الأبد في ذاكرة الأصدقاء والعائلة. ونحن كعائلة نطلب الآن التكرم بمنحنا مساحة وخصوصية للاحتفاء بحياته وتذكر الابن والأخ والزوج والصديق."

ظهر سيباستيان، الذي لعب الملاكم تحت اسم الشهرة ألكا ليون، على الحلبة لأول مرة في فبراير/ شباط 2018 ضد الملاكم البولندي كاميل كولشيك.