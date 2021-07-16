فيضانات أوروبا: صور دمار ومعاناة مع ارتفاع حصيلة القتلى في ألمانيا وبلجيكا

قبل 58 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، فيضان في بلدة شولد الألمانية

ضربت فيضانات مدمرة عدة مناطق غربي أوروبا، بعد أيام من الأمطار المتواصلة التي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الأنهار.

وقتل على الأقل 120 شخصا من جراء الفيضانات، وكان معظم الضحايا في ألمانيا.

ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار تساقط الأمطار بغزارة، الجمعة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، نهر الراين في مدينة كولونيا الألمانية

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، آثار الدمار الذي سببته الفيضانات في مدينة فيرفير البلجيكية

وجاءت واحدة من أكثر الصور تأثيرا من قرية شولد الألمانية، التي شهدت إعلان حال الطواريء فيها.

وتسببت الفيضانات في بقاء أكثر من 200 ألف منزل دون كهرباء أو طاقة، كما انتشر رجال الإغاثة، والجنود لمساعدة المواطنين ومواصلة أعمال البحث والإغاثة.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، بعض الطرق انقطعت بشكل كامل في قرية شولد

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، عشرات الآلاف من المنازل بقي سكانها دون أي نوع من الطاقة

وشهدت بعض مناطق سويسرا فيضانات بسبب الأمطار، علاوة على لوكسومبورغ وهولندا، حيث تم إجلاء عشرات المواطنين فيها بعيدا عن منازلهم.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، مدينة لييج البلجيكية تعرضت لفيضانات شديدة وطالب عمدة المدينة السكان بمغادرتها في حال كانوا يستطيعون ذلك

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، ساعدت فرق الإطفاء في إجلاء السكان في ليمبورغ الجنوبية في هولندا