فيضانات أوروبا: صور دمار ومعاناة مع ارتفاع حصيلة القتلى في ألمانيا وبلجيكا
ضربت فيضانات مدمرة عدة مناطق غربي أوروبا، بعد أيام من الأمطار المتواصلة التي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الأنهار.
وقتل على الأقل 120 شخصا من جراء الفيضانات، وكان معظم الضحايا في ألمانيا.
ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار تساقط الأمطار بغزارة، الجمعة.
وجاءت واحدة من أكثر الصور تأثيرا من قرية شولد الألمانية، التي شهدت إعلان حال الطواريء فيها.
وتسببت الفيضانات في بقاء أكثر من 200 ألف منزل دون كهرباء أو طاقة، كما انتشر رجال الإغاثة، والجنود لمساعدة المواطنين ومواصلة أعمال البحث والإغاثة.
وشهدت بعض مناطق سويسرا فيضانات بسبب الأمطار، علاوة على لوكسومبورغ وهولندا، حيث تم إجلاء عشرات المواطنين فيها بعيدا عن منازلهم.
فيضانات أوروبا: أكثر من 120 قتيلا والمئات في عداد المفقودين
حصيلة قتلى الفيضانات التي ضربت شمالي أوروبا تجاوزت الـ 120 شخصا، وما زال المئات في عداد المفقودين في ألمانيا.