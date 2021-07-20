الازدحام المروري: شاب يترك سيارته العالقة ويخرج للعب الكرة

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، ROBIN GARNETT التعليق على الصورة، حاول الرجل استغلال الوضع في الترفيه عن نفسه

استغل شاب توقف حركة المرور بسبب اشتعال النيران في شاحنة على الطريق، وخرج من سيارته العالقة، ليلعب كرة القدم على الطريق السريع المقابل الخالي من السيارات.

وكان الطريق المؤدي لمقاطعة ويلتشير، جنوب غربي انجلترا، قد أغلق في كلا الاتجاهين الجمعة، لوقت طويل قام خلاله رجال الإطفاء بعمل شاق في إخماد ألسنة اللهب المنبعثة من الشاحنة.

واستمر إغلاق الطريق لنحو 3 ساعات كاملة. وقرر شاب أن يخرج من سيارته ويبدأ في اللعب بكرة قدم كانت معه مستغلا الطريق المقابل.

وحذرت الشرطة من السلوك الخطير من جانب العالقين على الطريق.

وقال المفتش مارك فريمان، من شرطة مقاطعة ويلتشير "نحن على علم بالمواطنين الذين استخدموا الطريق الخالي بعد إغلاقه، للسماح لسيارات الطواريء بالوصول إلى الشاحنة المحترقة يوم الجمعة".

وأضاف "أحب أن أذكر الجميع بأن هذا السلوك قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، ويشتت انتباه فرق الطواريء ويعطل وصولها إلى موقع الحادث".

ووقع الحريق بشكل مفاجيء وتمكن بعض المارة على الطريق السريع من التقاط مقاطع مصورة، وبثها على وسائل التواصل الاجتماعي.