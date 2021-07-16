لقاحات فيروس كورونا: 9 دول إفريقية تعدم 450 ألف جرعة

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أعدمت دول أفريقية حوالي 450 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفقا لمسؤول بمنظمة الصحة العالمية.

وقال ريتشارد ميهيغو، المدير الإقليمي لبرنامج التحصين بمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إن تأخر شحن جرعات لقاح أسترا زينيكا المضاد للوباء، المستخدم على نطاق واسع في عملية التحصين في القارة، هو السبب وراء إتلاف هذه الجرعات.

وأضاف: "لم يكن حتميا أن تُعدم تلك الجرعات. لكنها وصلت بفترة صلاحية قصيرة يصعب معها توزيعها قبل انتهاء الصلاحية".

والدول التي أعدمت جرعات من اللقاحات هي مالاوي، وجنوب السودان، وليبيريا، وموريتانيا، وغامبيا، وسيرا ليون، وغينيا، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومالاوي هي الدولة الأفريقية الأولى التي أعدمت جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في 19 مايو/ آيار الماضي.

وقالت وزيرة الصحة في مالاوي أثناء عملية إعدام تلك الجرعات أن عملية إتلافها كانت ضرورية للحفاظ على ثقة المواطنين في السلطات الصحية المعنية.

وقال ميليغو: "لم تحاول أي دولة خسارة اللقاحات من أجل ثقة المواطنين".

ومن أجل تفادي تبديد اللقاحات، تُنصح الدول باستخدام تلك اللقاحات فور استلامها.

كما تحث الجهات المعنية الدول على إطلاق حملات توعية جنبا إلى جنب مع حملات التطعيم الموسعة من أجل تعريف المجتمعات بأهمية الحصول على اللقاحات.