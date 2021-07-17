النسر المصري النادر يظهر في سماء أيرلندا لأول مرة

قبل 31 دقيقة

صدر الصورة، MIKE MCLAUGHLIN التعليق على الصورة، النسر المصري المعرض للإنقراض يحلق لأول مرة في سماء أيرلندا

ظهر النسر المصري في سماء أيرلندا، مما أثار اهتمام مراقبي الطيور والمهتمين بشؤون البيئة.

وشوهد الطائر النادر فوق قرية دنفاناغي، في مقاطعة دونيغال، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل مشاهدة هذا النوع من الطيور في أيرلندا .

وتدفق مراقبو الطيور إلى المنطقة لإلقاء نظرة على النسر الجارح.

ويعد النسر المصري مهددا بالانقراض، وأعداده في تراجع في جميع أنحاء العالم.

وهو النسر الوحيد الذي يهاجر لمسافات طويلة. ويمتد نطاق هجرته عادة من بنغلاديش إلى غرب إفريقيا، ويمكن العثور عليه في أجزاء من جنوب إسبانيا وشمال فرنسا.

لهذا كان من المفهوم أسباب المفاجأة التي أصيب بها شين فاريل، من دبلن، عندما رأى النسر في دونيغال.

صدر الصورة، WILL WAGSTAFF التعليق على الصورة، نفس الطائر النادر ظهر في بريطانيا لأول مرة منذ 150 عاما

"ارتباك"

كان فاريل أول من اكتشف وجود الطائر. فبينما كان يبحث عن زهور الأوركيد بين الكثبان الرملية والبحيرات حول قرية دنفاناغي، طار النسر عبر حقل باتجاهه.

وقال لبي بي سي: "عادة ما يكون هناك شعور بالبهجة عندما تكتشف طائرا نادرا".

وأضاف: "لكن حدوث هذا الأمر كان بعيدا جدا ويعد دربا من الخيال بحيث لا يمكن أن تشعر إلا بالارتباك عند رؤيته".

وكان يعتقد في البداية أن الطائر قد هرب من الأسر، لكن الفحص الدقيق للذيل المفقود وحالة الريش بعد الطيران أظهر أنه نفس النسر الذي شوهد في بريطانيا.

وقبل أن يتم رصد الطائر في جزر سيلي في يونيو/ حزيران، كان قد شوهد رسميا مرتين فقط في بريطانيا، إحداهما في سومرست في عام 1825 والأخرى في إسيكس في عام 1868.

صدر الصورة، MIKE MCLAUGHLIN

وقال نيال هاتش، من مجموعة بيردواتش أيرلندا للمحافظة على البيئة، إن الساحل الشمالي لأيرلندا هو "آخر مكان تتوقع أن ترى فيه النسر المصري".

وقال إنه من الصعب معرفة كيف سافر الطائر، الذي يبلغ طول جناحيه حوالي مترين، من جزر سيلي إلى دونيغال دون أن يكتشفه أحد.

وقال "إنه فعليا أكبر بكثير من أي طائر آخر في أيرلندا وله علامات مميزة للغاية".

وأضاف أن هذا النسر "لا يحب الطيران فوق مساحات شاسعة من المياه، ويفضل التحرك فوق اليابسة قدر الإمكان".

وأوضح هاتش أنه ربما أفلت النسر من المراقبة، ولم يتمكن أحد من اكتشافه لأنه كان يطير على ارتفاعات عالية للغاية.

وانتشرت سريعا أخبار مشاهدة النسر المصري، وسرعان ما حرص مراقبو الطيور في المنطقة على مراقبته.

صدر الصورة، MIKE MCLAUGHLIN التعليق على الصورة، مراقبو الطيور توافدوا على المنطقة وانتظروا ساعات لرؤية النسر المصري

قال مايك ماكلولين، مراقب الطيور من بانبريدج، بمقاطعة داون، إن بعض الناس قاموا برحلات طويلة بشكل غير عادي لإلقاء نظرة على النسر.

وأوضح ماكلولين أن النسر قدّم عرضا جيدا في النهاية، رغم أنه جعل جمهوره ينتظر بضع ساعات.