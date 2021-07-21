فيروس كورونا: الهند تسجل أكثر من 4 آلاف حالة وفاة بمرض الفطر الأسود المرتبط بكوفيد

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الهند أبلغت عن ظهور أكثر من 45374 حالة إصابة بالمرض.

سجلت الهند أكثر من 4300 حالة وفاة جراء الإصابة بمرض "الفطر الأسود"، وهو وباء يتنامى انتشاره ويؤثر بشكل رئيسي على مرضى كوفيد-19.

وقال وزير الصحة الهندي منسوخ ماندافيا إن الهند قد أبلغت عن وجود 45374 حالة مصابة بهذا المرض النادر والخطير الذي يطلق عليه أيضا اسم "داء الغشاء المخاطي".

ويؤثر هذا المرض على الأنف والعينين وأحياناً على الدماغ، ويصيب مرضاه في العادة في الفترة من 12-18 يوما بعد تعافي الشخص من كوفيد-19.

ولا يزال حوالي نصف عدد المصابين يتلقى العلاج.

ويقول الأطباء إن مرض الفطر الأسود له علاقة بالمنشطات (الستيرويد) التي تستخدم في علاج مرضى كوفيد، وإن مرضى السكري أكثرعرضة للإصابة به.

وتعمل المنشطات على تخفيض الالتهاب في الرئتين لدى مرضى كوفيد-19 . ويبدو أنه يساعد في وقف بعض التلف الذي يمكن أن يحدث عندما يقوم جهاز المناعة في الجسم بمضاعفة جهده لصد فيروس كورونا.

لكنها تعمل أيضاً على تخفيض المناعة وزيادة مستويات السكر لدى مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من السكري والذين لا يعانون منه.

ويعتقد بأن هذا النقص في المناعة قد يتسبب بحالات الإصابة بداء الغشاء المخاطي لدى مرضى السكري أو الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في المناعة، كمرضى السرطان أو الأشخاص المصابين بالإيدز.

ويقول الأطباء إن الدواء الوحيد الفعال ضد المرض هو الحقن بمضادات للفطريات.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، العلاج الوحيد للمرض هو الحقن بمضادات للفطريات.

وتعتبر مهارشاترا وغوجارات الولايتين الأكثر تأثراً بالمرض، حيث توفي 1785 شخصاً جراء الإصابة بداء الغشاء المخاطي.

وقال دكتور راغوراج هيجد، وهو طبيب عيون مقيم في بنغالور عالج عدداً من مرضى داء الغشاء المخاطي، لبي بي سي إن هناك "تقليصاً هائلاً لحالات الإصابة والوفاة" جراء المرض.

وقالً: "عادة، تحدث الوفاة بداء الغشاء المخاطي بعد أسابيع إلى أشهر من تاريخ الإصابة بالمرض. والأنظمة الحالية لدينا ليست جيدة في تسجيل تلك البيانات".

وأضاف دكتور هيجد بأن سبب تقليص عدد الحالات يعود أيضاً إلى صعوبة التشخيص في المستشفيات الصغيرة وفي المناطق الريفية كما أن عددا قليلا فقط من الحالات يصل إلى المستشفيات في المدن الكبيرة.

ويقول أطباء إن الكثير من المرضى قضوا بسبب المرض حتى قبل أن يصلوا إلى المستشفى ويبدو أن عدداً من المرضى الذين عولجوا وتعافوا يعانون من انتكاسة.