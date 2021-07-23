قضت نحبها بعد أن أنقذت طفلتها الرضيعة من انهيار أرضي

قبل 22 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

قال عمال إغاثة في الصين إن امرأة من مقاطعة خنان لقت حتفها بعد أن أنقذت طفلتها الرضيعة من انهيار أرضي أعقب فيضان

وتم انتشال الطفلة على قيد الحياة يوم الأربعاء بعد أكثر من 24 ساعة من دفنها تحت الأنقاض.

وتسببت الامطار الغزيرة في حدوث انهيار ارضى في قرية وانغزونغديان فى مقاطعة خنان.

وشهدت المنطقة فيضانات غزيرة بسبب هطول الأمطار، مما أسفر عن مقتل 51 شخصًا على الأقل وإجلاء ما يقرب من 400 ألف شخص من منازلهم.

وانتشرت لقطات لعمال الإنقاذ وهم ينقذون الطفلة التي يُعتقد أنها تبلغ من العمر ثلاثة أو أربعة أشهر.

وقال أحد أفراد الأسرة، ويدعى جاو، لصحيفة ساذرن ميتروبوليس ديلي " "سمعت صوت الطفلة ، وفي تلك اللحظة كان رجال الإنقاذ قد وصلوا لتوهم وتمكنوا من إنقاذ الطفلة. كانت والدتها قد دفعتها إلى مكان أعلى".

ونقلت الطفلة إلى المستشفى وخلص الأطباء إلى أنها لم تصب بأذى.

وتم العثور على جثة والدتها يوم الخميس. وأخبر رجال الإنقاذ صحيفة بيجينغ يوث ديلي أنهم عندما اكتشفوا جسدها بدا كما لو أنها كانت في وضعية محاولة رفع شيء من على الأرض.

وقال أحد عمال الإنقاذ للصحفيين: "في تلك اللحظة الحرجة، حملت طفلها ورفعتها بعيدا ، ولهذا السبب بقيت الطفلة على قيد الحياة".

ولم تذكر التقارير المحلية اسم الأم أو الطفل.

وتسببت الأمطار والفيضانات في حدوث فوضى في أنحاء المنطقة الأسبوع الماضي. وتحولت الطرق الرئيسية إلى أنهار بفعل الأمطار الغزيرة والفيضانات. واكتسحت الفيضانات في طريقها السيارات والحطام والناس.

وفي مدينة تشنغتو ، لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم عندما غمرت مياه الفيضانات خط مترو أنفاق تحت الأرض ليلة الثلاثاء.

وقال جاو إن أعمال الإنقاذ كانت صعبة حيث جرفت الفيضانات الجسر الرئيسي للقرية النائية. ودمرت الفيضانات والأمطار العديد من المنازل، مما ترك القرويين عرضة للخطر.

وقال جاو: "يوجد الكثير من كبار السن والأطفال الذين يصعب عليهم الفرار بأنفسهم من الفيضان".