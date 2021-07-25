لقاح كورونا: مظاهرات ضد حملات التطعيم الإلزامية في باريس وأثينا

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مظاهرات في باريس احتجاجا على قيود وحملات تطعيم إلزامية تفرضها الحكومة لمكافحة كوفيد-19

أطلقت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين في قلب العاصمة باريس يوم السبت.

ويحتج المتظاهرون على قيود وحملات تطعيم إلزامية تفرضها الحكومة لمكافحة كوفيد-19.

وتظهر صور بثتها قنوات تليفزيونية قوات من الشرطة بينما تحاول صدّ متظاهرين على مقربة من محطة قطارات سان لازار، بعد أن تعرّض اثنان من ظباط الشرطة كانا يستقلان دراجة نارية لهجوم على يد متظاهرين.

وشهدت شوارع باريس وجودا مكثفا للشرطة التي وقعت مصادمات بينها وبين متظاهرين في شارع الشانزلزيه اضطرت معها الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع مما أدى إلى تعطّل حركة المرور.

وفي غربي باريس، خرجت مظاهرة أخرى دعا إليها سياسيون من اليمين المتطرف، حيث حمل متظاهرون معارضون لتدابير مكافحة كورونا لافتات تقول "أوقفوا الديكتاتورية".

ومن المقرر أن تخرج مظاهرات في أنحاء متفرقة من فرنسا تشمل: مارسيليا، ومونبيلييه، ونانت، وتولوز.

وقدّرت وزارة الداخلية الفرنسية أعداد المشاركين في مظاهرات السبت بحوالي 161 ألف متظاهر، مقارنة بنحو 114 ألفًا خرجوا في مظاهرات السبت الماضي.

ويصوّت نواب البرلمان الفرنسي في عطلة هذا الأسبوع على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يستهدف إجراء تطعيم إلزامي للعاملين في قطاع الصحة.

مظاهرات وسط أثينا

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الآلاف في أثينا نظموا مسيرة خارج مبنى البرلمان للمرة الثالثة في هذا الشهر احتجاجا على حملات تطعيم إلزامية

وفي اليونان يوم السبت أيضا لجأت الشرطة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين احتشدوا وسط العاصمة أثينا.

واحتج المتظاهرون على حملات تطعيم إلزامية ضد كوفيد-19 تدشنها الحكومة اليونانية.

ونظّم ما يربوا على أربعة آلاف شخص مسيرة خارج مبنى البرلمان للمرة الثالثة في هذا الشهر احتجاجا على حملات تطعيم إلزامية لقطاعات من العاملين، ولا سيما في مجال الرعاية الصحية والتمريض.

وكانت مسيرة احتجاجية خرجت يوم الأربعاء الماضي قد شهدت صدامات بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

وتشير استطلاعات للرأي أجريت مؤخرا إلى استعداد غالبية اليونانيين لتلقي التطعيم ضد كوفيد-19 والذي حصد أرواح 12,890 شخصا في اليونان منذ تفشي الوباء العام الماضي.

وقد حصلت نسبة 45 في المئة من السكان البالغ تعدادهم 11 مليون نسمة على التطعيم الكامل.

وأصدرت الحكومة اليونانية تعليمات بتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية والتمريض مع ارتفاع أعداد الإصابات.

كما حثت المعلمين في المدارس على تلقي التطعيم قبل بدء العام الدراسي المزمع في سبتمبر/أيلول المقبل.