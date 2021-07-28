القضاء الفرنسي يحقق رسميا مع رشيدة داتي بشأن معاملات مع كارلوس غصن

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، رشيدة داتي وصفت التحقيق بأنه مسيّس.

قرر القضاء الفرنسي التحقيق رسميا مع وزيرة العدل السابقة، رشيدة داتي، في معاملاتها مع مدير مؤسسة رينو نيسان السابق، كارلوس غصن.

وجاء في وسائل الإعلام الفرنسية أن التحقيق يركز على مبلغ مليون دولار تلقته داتي منذ 10 أعوام عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي.

ووصفت الوزيرة السابقة التحقيق بأن دوافعه سياسية.

وكان المحققون الفرنسيون قد استجوبوا، مطلع هذا العام، غصن في لبنان، حيث يقيم، بعدما هرب من المحاكمة في اليابان بتهمة إجراء معاملات مالية غير قانونية.

ويتفرع التحقيق مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة عن تحقيق معمق في معاملات غصن، منذ أن هرب من اليابان في 2019.

وقد زاره المحققون في لبنان، في مايو أيار الماضي، وأكد مرارا على براءته من التهم الموجهة له، معبرا عن استعداده للتعاون مع القضاء الفرنسي دفاعا عن سمعته.

وشرع المحققون في البحث في ملفات داتي منذ 2019 مركزين على مبالغ مالية تلقتها من شركة مختلطة في هولندا أنشأها تحالف رينو الفرنسية ونيسان اليابانية.

وقد وظف التكتل الصناعي الفرنسي الياباني، داتي، وعمرها 53 عاما، بعدما تخلت عن الوزارة من أجل الترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي.