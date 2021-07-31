أفريقيا في صور: الرياضيون الأفارقة في أوليمبياد طوكيو واحتفالات في تونس

قبل 8 دقيقة

مجموعة مختارة من أفضل الصور لهذا الأسبوع، من جميع أنحاء القارة الأفريقية وخارجها.

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أطفال يحملون أوراق الشجر يحتمون بها من الأمطار في غينيا.

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في ساحل العاج المجاورة، يبيع طفل أناناس في مدينة أبيدجان الرئيسية.

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مع انطلاق أوليمبياد طوكيو 2020 كان الرياضيون الأفارقة في بؤرة الاهتمام، بمن فيهم لاعب تنس الطاولة السنغالي إبراهيما دياو.

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في اليوم السابق خلال حفل الافتتاح، التقطت حاملة العلم الكولومبي صورة سيلفي بالقرب من أعضاء الوفد الكيني.

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ظهر لاعب الألعاب الثلاثية المغربي مهدي الصادق وهو يلعب.

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لاعب كرة القدم الزامبي راشيل كوندانانجي يظهر رشاقته، في مباراة ضد الصين.

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في يوم الأحد، احتفل الناس في شوارع العاصمة التونسية بعد أن علق الرئيس البرلمان، وأقال رئيس الوزراء.

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بالنسبة لمواطني ساحل العاج، فإن مشهد الرئيس الحسن واتارا (على اليمين) وسلفه لوران غباغبو (إلى اليسار) سويا وهما يضحكان، يجب أن يكون صورة الأسبوع. يحاول الخصمان السابقان رأب الصدع بينهما في أعقاب حرب أهلية طاحنة استمرت نحو عقد من الزمان.

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في أبيدجان، شاب يسلي المتفرجين بحركات بهلوانية على دراجته النارية.

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بينما يتم تصوير فرسان الخيول على شاطئ المدينة.

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امرأة مٌطرقة خلال احتجاج في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، ضد المتمردين الذين يقاتلون في تيغراي.

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كما احتفل الشباب في المدينة بعد تسجيلهم للتجنيد للقتال في الحرب، التي اندلعت في شمال إثيوبيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.