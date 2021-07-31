أفريقيا في صور: الرياضيون الأفارقة في أوليمبياد طوكيو واحتفالات في تونس
مجموعة مختارة من أفضل الصور لهذا الأسبوع، من جميع أنحاء القارة الأفريقية وخارجها.
أطفال يحملون أوراق الشجر يحتمون بها من الأمطار في غينيا.
في ساحل العاج المجاورة، يبيع طفل أناناس في مدينة أبيدجان الرئيسية.
مع انطلاق أوليمبياد طوكيو 2020 كان الرياضيون الأفارقة في بؤرة الاهتمام، بمن فيهم لاعب تنس الطاولة السنغالي إبراهيما دياو.
في اليوم السابق خلال حفل الافتتاح، التقطت حاملة العلم الكولومبي صورة سيلفي بالقرب من أعضاء الوفد الكيني.
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