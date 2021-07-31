طالبان تشن هجوما على مدن إستراتيجية في أفغانستان

31 يوليو/ تموز 2021، 12:10 GMT جدّد في قبل 5 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، مخاوف من انهيار القوات الحكومية وسقوط المزيد من المدن في أيدي مسلحي طالبان

شنت حركة طالبان هجوما على ثلاث مدن استراتيجية في أفغانستان، حيث تحاول قوات الأمن الأفغانية وقف تقدم مسلحي الحركة.

وكثف مسلحو الحركة هجماتهم على مدينة هرات في غرب أفغانستان.

وذكرت تقارير أنهم اخترقوا الخطوط الأمامية لدفاعات القوات الحكومية، في وقت تتواصل فيه الاشتباكات في لشكرجاه وقندهار جنوبي البلاد.

وحذر نائب أفغاني من أنه إذا استولت طالبان على قندهار، فسوف تفقد الحكومة السيطرة أيضا على خمس أو ست مقاطعات أخرى في المنطقة.

وقال نائب برلماني لبي بي سي إن أكثر من ثلاثين ألف شخص في المدينة نزحوا بسبب القتال وهم في أمس الحاجة إلى الطعام والماء.

وقال مسؤولون عسكريون أفغان إنهم تمكنوا من صد هجوم لمسلحي طالبان على مدينة لشكرجاه الجنوبية عاصمة ولاية هلمند.

وقال قائد إقليمي إنهم أوقعوا خسائر فادحة في صفوف المسلحين. وتشير التقارير إلى أن المسلحين تقدموا بالقرب من وسط المدينة يوم الجمعة.

وتعد لشكرجاه ثاني عاصمة إقليمية تمكنت طالبان من دخولها في الأيام الأخيرة. لكن قوات الأمن الأفغانية نجحت بمساعدة ضربات جوية أمريكية في السيطرة على منطقة حول المطار في مدينة هرات الغربية.