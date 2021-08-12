إطلاق نار في بريطانيا: الشرطة تؤكد سقوط "عدد من القتلى"

قبل 39 دقيقة

التعليق على الصورة، انتقلت الشرطة على الفور إلى موقع الحادث

أكدت الشرطة البريطانية في مدينة بليموث، جنوب غربي إنجلترا، سقوط "عدد من القتلى" في "حادث خطير بأسلحة نارية".

ووقع الحادث في منطقة كيام في حوالي الساعة 18:10 بتوقيت غرينتش يوم الخميس.

وقالت الشرطة: "سقط عدد من القتلى في مكان الحادث، ويتلقى العديد من الضحايا الآخرين العلاج".

ووصف جوني ميرسر، عضو البرلمان عن دائرة بليموث مور فيو، الحادث في تغريدة بأنه "لا علاقة له بالإرهاب"، قائلا إن المشتبه به ليس هاربا.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه خطير، لكنها قالت إنها تعتقد أنه تم احتواؤه الآن.

وحثت الشرطة المواطنين على عدم تبادل نشر صور لموقع الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان آخر.

وكتبت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، تغريدة على موقع تويتر أعربت فيها عن مواساتها للمتضررين.

وقالت: "حادثة بليموث صادمة، أعرب عن مواساتي للمتضررين".

وأضافت : "تحدثت إلى رئيس الشرطة وقدمت دعمي الكامل".

وقالت :"أحث الجميع على التزام الهدوء واتباع نصائح الشرطة والسماح لخدمات الطوارئ لدينا بمتابعة مهامها".

التعليق على الصورة، شوهدت أربع طائرات إسعاف تقلع من مكان الحادث

"إطلاق نار عشوائي"

قالت شاهدة عيان تدعى شارون، وهي تعيش على مقربة من موقع الحادث ولم ترغب في الإفصاح عن اسمها بالكامل، إن ما حدث كان "مروعا ومحزنا للغاية".

وأضافت: "أولا، سمعنا صراخا، أعقبه صوت طلقات نارية، ثلاث أو ربما أربع طلقات في البداية".