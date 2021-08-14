مراسلة بي بي سي المطرودة من موسكو: أبلغوني بأنني لا يمكن أن أعود أبدا

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صدر الصورة، JONATHAN FORD التعليق على الصورة، سارة راينسفورد مراسلة بي بي سي في موسكو تنتهي إقامتها نهاية الشهر الجاري

مراسلة بي بي سي في موسكو، سارة راينسفورد، تتعرض للاجبار على مغادرة روسيا، نهاية الشهر الجاري، مع انتهاء فترة تأشيرة عملها في البلاد.

وترفض موسكو تجديد التأشيرة، في خطوة تقول إنها رد على رفض السلطات البريطانية منح التأشيرة، لصحفيين روس.

وتحدثت سارة لبرنامج (بي بي سي اليوم) عن أسفها للاضطرار لمغادرة بلد تحبه.

وقالت "أتعرض للإبعاد، الأمر ليس امتناعا عن تجديد التأشيرة، رغم أنه كذلك شكليا، لكنني أتعرض للإبعاد، وقيل لي أنني لا يمكن أن أعود أبدا".

وأضافت "بصراحة، الأمر يبدو مدمرا، بشكل شخصي، وصادما أيضا، فروسيا ليست فقط محل عملي، أو المكان الذي عشت فيه سابقا، بل أيضا البلد الذي قضيت فترة طويلة من عمرى لمحاولة فهمه".

وواصلت "إنها المرة الثالثة في حياتي التي أعيش فيها في روسيا، لذا بطريقة أو بأخرى تعلمت اللغة الروسية، ودرست ثقافتها، وتاريخها، وعشت فيها وحاولت فهم مواطنيها والناس، وبالطبع قضيت فترة كصحفية على مدار سنوات مع بي بي سي في روسيا".

وأضافت سارة "لقد أحببت فعلا، إخبار العالم عن روسيا، رغم أن الأمر كان يمثل صعوبة متزايدة، لكن يجب أن أعترف، رغم كل شيء، لم أتوقع حدوث ذلك، رغم وجود إشارات واضحة في محال الإعلام في روسيا مؤخرا، فقد ظهرت مشاكل خطيرة بالنسبة للصحفيين الروس المستقلين، لكن حتى الآن، بالنسبة للصحفيين الأجانب كنا محميين من كل ذلك".

وقالت "لكن يبدو أنها إشارة أخرى، أن الأمور تزداد سوءا في روسيا، وهي تشكل انحدارا، جديدا للعلاقات بين روسيا والعالم، إشارة إلى أن روسيا، تنغلق على نفسها بشكل متزايد".

"مفاجأة مذهلة"

وأشارت إلى "أننا علمنا برفض منح بريطانيا تأشيرة لصحفي روسي أو تأخيرها، لكنها حالة كانت قبل سنتين".

و"هناك أيضا أسباب منفصلة، قدمت لي منها، العقوبات التي تفرضها بريطانيا على مواطنين روس، بسبب انتهاك حقوق الإنسان في الشيشان، وأيضا قائمة من المواطنين، الواقعين تحت طائلة العقوبات بسبب الفساد، لكن كل ذلك يأتي في إطار تدهور العلاقات بين روسيا والمملكة المتحدة، وبشكل أسوأ بين روسيا، والغرب".

وأضافت "عندما فجروا هذه المفاجأة المذهلة، قلت للناس الذين أوصلوا الرسائل لي، لست عدوكم، لقد حاولت أقصى ما أستطيع لفهم بلدكم، وإيصال أخباره، وهو الأمر الذي فعلته بكل حب . إنكم تبعدون شخصا يفهم بلدكم، ويتحدث مباشرة مع المواطنين، ويحاول شرح روسيا، لبقية العالم، وهو الأمر الذي يزداد صعوبة بشكل مستمر".

وقالت "الحقيقة أنهم لايريدون أشخاصا بهذه الصفات هنا، فمن الأسهل أن يبقوا مجموعة أقل، ممن يمكنهم فهم ما يجري والتحدث مع الناس مباشرة، وسماع قصصهم، وربما من الأفضل إبقاء من لا يتحدثون الروسية، ولا يعرفون البلد بعمق، وأظن أنها إشارة مباشرة، على تزايد الأجواء القمعية".

"أجواء صعبة"

وواصلت "بطرق شتى تعتبر روسيا مكانا أفضل للكثيرين عما كانت عليه في السابق، ففي مطلع التسعينيات، كان الناس يصطفون في طوابير، لبيع ممتلكاتهم في الشوارع، للحصول على ما يكفي من الطعام، فلم يكن هناك طعام كاف في المتاجر، لقد كانت هذه الفترة الصعبة في التسعينيات، ودوما ما تجرى الإشارة إليها هنا، كفترة لايرغب أحد في العودة إليها.

"لكن في الوقت نفسه كانت التسعينيات، وقتا شهد تزايد الحريات في روسيا، وأظن أن مهنتي هنا كصحفية، ترعرعت خلال تلك الحريات، لكنها مالبثت أن تقلصت شيئا فشيئا".

وأضافت " لقد قضيت وقتا عصيبا من فترة إقامتي هنا في متابعة المحاكم، حيث تمت محاكمة العديدين باتهامات متعلقة بأرائهم السياسية، وكذلك لأسباب أخرى في الظاهر لكن الحقيقة أنهم كانوا منتقدين أكثر من اللازم. الآن يتجهون للإعلام".

وقالت "لا أتحدث عن نفسي، لكن عن الصحفيين الروس الذين، كانوا يحاولون ممارسة عملهم بحيادية واستقلال، وحرية، في أسوأ الظروف، ونقل أخبار روسيا لمواطنيهم، وهؤلاء الذين يواجهون ظروفا صعبة، كل يوم وكل أسبوع.

"نحن نستيقظ كل يوم الآن على قصة جديدة حول صدور أمر بتفتيش منزل شخص ما، موجود قيد المحاكمة بالفعل، أو شخص آخر غادر البلاد. وعدد الذين يغادرون البلاد حاليا كبير جدا، لم أر مثلة أبدا، وهو أمر مثير للحزن".