الحرب في أفغانستان: طالبان تسيطر على جميع المدن الرئيسية باستثناء كابول

15 أغسطس/ آب 2021، 04:10 GMT جدّد في قبل 20 دقيقة

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يتصاعد التوتر في العاصمة الأفغانية كابول، مع مواصلة حركة طالبان تقدمها السريع نحو المدينة.

وسيطر مسلحو طالبان على مدينة جلال أباد الشرقية في ساعة مبكرة من صباح الأحد دون مقاومة تذكر، لتظل العاصمة هي المدينة الرئيسية الوحيدة التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة.

وجاء ذلك في أعقاب السيطرة على مزار الشريف آخر معاقل الحكومة شمالي البلاد.

ويضع انهيار القوات الحكومية الرئيس أشرف غني تحت ضغوط متزايدة للاستقالة.

في غضون ذلك، قالت الولايات المتحدة إنها ستنشر 5000 جندي للمساعدة في إجلاء مواطنيها.

ومن المقرر أن يصل حوالي 600 جندي بريطاني إلى كابول في نهاية هذا الأسبوع للمساعدة في إجلاء الرعايا البريطانيين.

وتسبب القتال في نزوح أكثر من ربع مليون شخص من مناطقهم. واتجه غالبية الفارين إلى العاصمة كابول بحثا عن الأمان من تقدم حركة طالبان المستمر وسيطرتها على معظم أجزاء أفغانستان.

وفرضت طالبان قواعدها الخاصة في المدن التي سيطرت عليها، وتم إجبار النساء على ارتداء البرقع كما ورد أن المسلحين قاموا بضرب وجلد الناس لخرقهم القواعد الاجتماعية.

ودافع الرئيس جو بايدن عن قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، قائلاً إنه لا يستطيع تبرير "وجود أمريكي لا نهاية له وسط صراع أهلي في بلد آخر".

ما الذي حدث في جلال اباد؟

أفادت تقارير صباح الأحد بأن طالبان سيطرت على المدينة دون إطلاق رصاصة واحدة.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في المدينة لوكالة رويترز للأنباء "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم بالفعل لطالبان".

وأضاف أن "السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

وسيطرة طالبان على جلال أباد تعني أن الحركة المتشددة قامت بتأمين الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

جاء ذلك بعد ساعات من سقوط مزار الشريف - عاصمة إقليم بلخ ورابع أكبر مدينة في أفغانستان - دون قتال إلى حد كبير.

وقال عباس إبراهيم زاده، النائب عن بلخ ، لوكالة أسوشييتد برس، إن الجيش الوطني كان أول من استسلم، مما دفع القوات الموالية للحكومة والميليشيات الأخرى إلى الاستسلام.