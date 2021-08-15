الشرطة الفرنسية تحقق في سرقة قصر حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق

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التعليق على الصورة، شغل حمد بن جاسم منصبي وزير الخارجية ورئيس وزراء قطر في السابق

فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا في سرقة قصر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري السابق.

واقتحم 4 لصوص، أحدهم مسلح مساء الجمعة، القصر الواقع قرب مدينة كان على ساحل البحر المتوسط، وقاموا بسرقة عدد من التحف والساعات الثمينة.

وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد أشارت إلى أن القصر تابع لأمير قطر لكن اتضح لاحقا أنه قصر الشيخ حمد بن جاسم.

وقال أحد المسؤولين القطريين في فرنسا لوكالة فرانس برس الأحد، إن القصر ليس مملوكا لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما قيل في السابق.

وأضاف أن القصر مملوك للشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء السابق، وأحد أبناء الأسرة المالكة.

وقال مصدر في الشرطة "أطاع الموجودون في القصر المقتحمين بعدما رأوا السلاح معهم".

وأوضح "لم يتم توجيه سلاحا إلى رأس أحد من الحاضرين".