الحرب في أفغانستان: طالبان تأمر قواتها بدخول كابول وسط تقارير عن فرار الرئيس أشرف غني من البلاد

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، طمأنت طالبان شعب أفغانستان، مؤكدة أنها لن تنتقم من المسؤولين ولا الجيش النظامي

أمرت حركة طالبان مقاتليها بدخول العاصمة الأفغانية كابول "لمنع أي أعمال نهب".

وقالت تقارير إن الرئيس الأفغاني أشرف غني فر من البلاد.

وقال متحدث باسم طالبان إن المسؤولين والشرطة فروا من المدينة، ما يثير مخاوف أمنية.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن مفاوضات أُجريت بشأن ضمان الانتقال السلمي للسلطة.

وفي رسالة تطمين للأفغان، قال سهيل شاهين، المتحدث باسم طالبان لبي بي سي: "نؤكد للشعب في أفغانستان أنه لن يكون هناك انتقام من أي أحد".

وتخطط روسيا للدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وأعلنت موسكو أنها لن تغلق سفارتها في كابول لأنها تلقت ضمانات أمنية من طالبان.

ونقل عن متحدث باسم السفارة الروسية في كابول إن موسكو مستعدة للتعاون مع حكومة مؤقتة في أفغانستان.

ويأتي دخول حركة طالبان كابول بعد عشرين سنة من طردها منها بعد غزو عسكري بقيادة الولايات المتحدة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تكدس الأفغانيون أمام مكتب جوازات السفر ومراكز الحصول على تأشيرات دخول الدول الأجنبية

وتقول تقارير إن كثيرا من الناس في العاصمة الأفغانية يحاولون الوصول إلى مطار كابول حتى أن بعضهم تركوا سياراتهم في الطريق وتوجهوا إلى المطار سيرا على الأقدام بسبب التكدس المروري.

وسادت حالة فوضى في كابول، إذ تزاحم كثيرون على ماكينات الصراف الآلي لسحب النقود، وتكدس آخرون أمام مكتب جوازات السفر ومراكز استخراج تأشيرات دخول الدول الأجنبية.

غير أن شاهين قال لبي بي سي إن "الناس في كابول لا ينبغي أن يقلقوا على الإطلاق، فأرواحهم وممتلكاتهم في أمان".

وأضاف: "نحن في خدمة هذا الشعب وهذا البلد"، مؤكدا أن طالبان لا تريد أن يهرب الناس إلى خارج البلاد، لكن تريدهم أن يبقوا وأن يشاركوا في إعادة إعمارها بعد انتهاء الحرب.

كما أكد أن طالبان سوف تمنح النساء الحق في التعليم والعمل.

ودافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قراره بالإسراع من وتيرة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، قائلا إنه لا يجد مبررا "للوجود العسكري الأمريكي اللانهائي وسط صراع أهلي آخر في البلاد".