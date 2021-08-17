طالبان: ما وجه الشبه بين سقوط كابل في أفغانستان وسايغون في فيتنام؟

17 أغسطس/ آب 2021، 11:29 GMT جدّد في قبل 39 دقيقة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، الطائرة المروحية صورت وهي تهبط على مبنى السفارة في كابل.

في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة انسحابها من العاصمة الأفغانية، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بصور مروحية تجلي بعض الأفراد من السفارة الأمريكية في كابل.

إنها صورة مألوفة للبعض.

ففي عام 1975، التقط المصور، هولبرت فان إس، صورة أصبحت الآن مشهورة لأفراد يتدافعون إلى مروحية على سطح أحد المنازل في مدينة سايغون في ختام حرب فيتنام.

ويقارن محللون ومشرعون أمريكيون - جمهوريون وديمقراطيون - ما سمي بسقوط سايغون وسيطرة طالبان على كابل.

كيف كان سقوط سايغون؟

كانت حرب فيتنام نزاعا بين الحكومة الشيوعية لفيتنام الشمالية، وجنوب فيتنام وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة.

كانت حربا طويلة، استمرت حوالي 20 عاما، ومكلفة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ومثيرة للانقسام الشديد بين الأمريكيين.

وتشير عبارة "سقوط سايغون" إلى استيلاء القوات الشيوعية للجيش الشعبي الفيتنامي على مدينة سايغون، عاصمة فيتنام الجنوبية، التي تسمى أيضا فيت كونغ.

واستولى الفيت كونغ على سايغون في 30 أبريل/نيسان 1975.

وكانت هناك حرب باردة، وكان الشمال مدعوما من الاتحاد السوفيتي وحلفاء شيوعيين آخرين، بينما كان الجنوب مدعوما من قبل قوات غربية - من بينها مئات الآلاف من القوات الأمريكية.

وسحبت الولايات المتحدة جيشها من فيتنام الجنوبية في عام 1973، وبعد ذلك بعامين أعلنت البلاد استسلامها، بعد أن استولت القوات الشمالية على سايغون - وسمتها فيما بعد مدينة هوشي منه، على اسم الزعيم الفيتنامي الشمالي الراحل.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صورة المروحية فوق مبنى سي آي إيه في سايغون والناس يحاولون ركوبها.

وجاء الاستيلاء على المدينة، مثل كابل، أسرع بكثير مما توقعته الولايات المتحدة.

وردا على ذلك تخلت الولايات المتحدة عن سفارتها في سايغون وأجلت أكثر من 7000 أمريكي وفيتنامي جنوبي ورعايا أجانب آخرين بمروحية في عملية تدافع تعرف باسم عملية الرياح المتكررة.

هل المقارنة مع كابل عادلة؟

أصبحت حرب فيتنام، بحلول نهايتها، لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، فقد كلفت مليارات الدولارات، وحياة أكثر من 58 ألف أمريكي.

وكان سقوط سايغون، بالنسبة إلى البعض، ضربة لمكانة أمريكا على المسرح العالمي.

وظهر في العقود التي تلت ذلك مصطلح متلازمة فيتنام - مما يدل على إحجام الناخبين الأمريكيين عن الالتزام بالقوة العسكرية في الخارج.

وأشار عدد من السياسيين الأمريكيين إلى أوجه تشابه بين سايغون وكابل.

وكتبت إليز ستيفانيك، رئيسة مؤتمر مجلس النواب الجمهوري، على تويتر تقول: "هذه هي سايغون جو بايدن. فشل ذريع على المسرح الدولي لن ينسى أبدا".

ورفض الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، في الشهر الماضي المقارنة.

وقال ميلي للصحفيين "لا أرى أن هذا ما تكشف عنه الأحداث الآن. قد أكون مخطئا، من يدري، لكن لا يمكنك التنبؤ بالمستقبل، لكن ... طالبان ليسوا مثل جيش فيتنام الشمالية. إن الوضع مختلف".

التعليق على الصورة، تدافع الأفغان للحاق بالطائرة الأمريكية.

وبغض النظر عن رمزية ذلك، هناك اختلافات كبيرة بين الاثنين.

إذ جاء سقوط سايغون بعد عامين من انسحاب القوات الأمريكية من فيتنام. وإجلاء أمريكا من كابل، حاليا، يتم في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تستعد بالفعل لمغادرة أفغانستان.

وبينما كانت العواقب السياسية بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي السابق، جيرالد فورد، محدودة في عام 1975، فمن غير الواضح التأثير الذي سيشعر به الرئيس الحالي بايدن، على الرغم من عدم شعبية الحرب في الداخل.