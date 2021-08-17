كابل: أبرز الصور من العاصمة الأفغانية بعد يوم من سيطرة طالبان

قبل 42 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، مقاتلو طالبان على ظهر سيارة في العاصمة الأفغانية كابل

حركة طالبان تثبت أقدامها بعد يوم من اجتياح العاصمة الأفغانية كابل بدون مقاومة يوم الأحد.

فر الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد إلى أوزبكستان حسبما أفادت أنباء.

وفيما يلي مجموعة من الصور المختارة من العاصمة الأفغانية يوم الاثنين بعد يوم من سيطرة طالبان.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، مقاتل من حركة طالبان يقف لالتقاط صورة في كابل

يقول مالك مدثر، مراسل بي بي سي في كابل، إن الحياة تبدو طبيعية في وسط المدينة.

ويضيف أن هناك حركة مرور أقل بكثير، ومعظم المحال التجارية مغلقة، بيد أن المواطنين أكثر هدوءا.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، أعضاء في حركة طالبان يقفون عند نقطة تفتيش في كابل

ويقول مراسلنا إن المشاهد في المطار الدولي كانت كارثية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، آلاف الأفغان يهرعون إلى مطار حامد كرزاي الدولي أثناء محاولتهم الفرار من كابل

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، مواطنون يسعون إلى عبور جدار حدودي لمطار حامد كرزاي الدولي بغية الفرار من أفغانستان

التعليق على الصورة، مواطنون يحاولون الصعود على متن طائرة في مطار كابل

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، مواطنون يصعدون على متن طائرة تقف في مطار كابل

قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، إن نحو 2500 جندي أمريكي في المطار حاليا، مع وصول 500 جندي إضافي في الساعات المقبلة.

وأضاف المتحدث أن القوات الأمريكية، كما يتضح من الصورة التالية، لا تزال "تعمل على إعادة الأمن"، كما أعلن البنتاغون وقف الرحلات الجوية.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، جندي أمريكي يوجه بندقيته نحو أفغاني في مطار كابل

أظهرت اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي مواطنين أفغان يتشبثون بطائرة عسكرية أمريكية تستعد للإقلاع.

صدر الصورة، Unknown التعليق على الصورة، مواطنون يسعون إلى ركوب طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في مطار كابل

دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى التحرك "بحسم تفاديا لتفاقم المأساة".

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة : "ما نراه في أفغانستان مأساة كان يجب توقعها وتفاديها".