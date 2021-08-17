كابل: أبرز الصور من العاصمة الأفغانية بعد يوم من سيطرة طالبان
حركة طالبان تثبت أقدامها بعد يوم من اجتياح العاصمة الأفغانية كابل بدون مقاومة يوم الأحد.
فر الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد إلى أوزبكستان حسبما أفادت أنباء.
وفيما يلي مجموعة من الصور المختارة من العاصمة الأفغانية يوم الاثنين بعد يوم من سيطرة طالبان.
يقول مالك مدثر، مراسل بي بي سي في كابل، إن الحياة تبدو طبيعية في وسط المدينة.
ويضيف أن هناك حركة مرور أقل بكثير، ومعظم المحال التجارية مغلقة، بيد أن المواطنين أكثر هدوءا.
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ويقول مراسلنا إن المشاهد في المطار الدولي كانت كارثية.
قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، إن نحو 2500 جندي أمريكي في المطار حاليا، مع وصول 500 جندي إضافي في الساعات المقبلة.
وأضاف المتحدث أن القوات الأمريكية، كما يتضح من الصورة التالية، لا تزال "تعمل على إعادة الأمن"، كما أعلن البنتاغون وقف الرحلات الجوية.
أظهرت اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي مواطنين أفغان يتشبثون بطائرة عسكرية أمريكية تستعد للإقلاع.
دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى التحرك "بحسم تفاديا لتفاقم المأساة".
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة : "ما نراه في أفغانستان مأساة كان يجب توقعها وتفاديها".