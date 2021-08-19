الكونغرس: الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا هدد بقنبلة بالقرب من مبنى البرلمان

قبل 43 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أخلت الشرطة عدة أبنية إدارية

اعتقلت السلطات الأمريكية رجلا هدد بتفجير قنبلة بالقرب من مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن.

واستسلم الرجل، الذي يُدعى فلويد راي روزبيري (49 عاما)، بعد ساعات من التهديد.

وتواصلت شرطة مبنى الكونغرس مع السائق الذي أوقف شاحنة صغيرة على مقربة من مكتبة الكونغرس، الموجود على الجهة المقابلة من الشارع لمبنى الكابيتول والمحكمة العليا.

ومازالت دوافع الرجل غير معروفة، ومازالت الشرطة تفتش السيارة.

وعلى الرغم من أن الكونغرس في عطلة حاليا، إلا أن بعض الموظفين يعملون في المبنى. وقد أخلت الشرطة عدة أبنية إدارية.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قيل إن الرجل كان يبثها مباشرة من الشاحنة. وألغى فيسبوك البث المباشر وحجب ملفه الشخصي.

وكان الرجل يخاطب في الفيديو الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مباشرة، حيث تحدث عن ثورة.

وقال جيه توماس مانجر، رئيس شرطة مبنى الكونغرس، خلال مؤتمر صحفي، إن روزبيري أوقف الشاحنة وأخبر ضابطا اقترب منه أن بحوزته قنبلة بينما كان يمسك ما بدا أنه جهاز تفجير.

وأضاف مانجر أن الشرطة تواصلت مع روزبيري عبر سبورة بيضاء، واستخدمت روبوتا لتسليمه هاتفا، لم يستخدمه. وبعدها خرج روزبيري من الشاحنة وسلم نفسه.

وقال مانجر: "استسلم ولم يقاوم وتمكن رجالنا من اعتقاله دون وقوع حوادث".

كما داهم رجال الشرطة الفيدرالية منزل روزبيري في منطقة غروفر بولاية نورث كارولينا.