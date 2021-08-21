طائرات خاصة وبذخ وبهرجة في حفل زفاف نجل رئيس نيجيريا وابنة زعيم ديني

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، @WRAITH_STUDIOS التعليق على الصورة، يوسف بخاري وزهرة ناصر بايرو التقيا في جامعة ساري في المملكة المتحدة.

امتلأ مدرج المطار في مدينة كانو النيجيرية الشمالية بالطائرات الخاصة لدى قدوم أفراد من النخبة في نيجيريا وشخصيات مرموقة من غرب أفريقيا لحضور حفل زفاف نجل الرئيس على ابنة زعيم ديني بارز.

يعتبر زواج يوسف بخاري على زهرة ناصر بايرو واحداً من أكبر المناسبات التي يحضرها المشاهير هذا العام.

فقد حضر الآلاف الحفل الذي أقيم في قصر أمير"بيتشي"، وهي مدينة في ولاية كانو.

وقال أحد المؤرخين لبي بي سي إن الزواج بين عائلة رئاسية وأخرى ملكية هو زواج غير مسبوق في نيجيريا.

كان الزوجان قد التقيا في جامعة "ساري" في المملكة المتحدة.

تتواصل الأجواء الاحتفالية إلى وقت متأخر من يوم السبت، عندما يتم رسمياً تتويج والد العروس ناصر أدو بايرو أميراً لبيتشي.

عم العروس هو أمير ولاية كانو، وهو واحد من أبرز القادة المسلمين في نيجيريا.

صدر الصورة، @WRAITH_STUDIOS التعليق على الصورة، يوسف بخاري هو الابن الوحيد الباقي للرئيس.

دفعت عائلة العريس 500,000 نيرة (1,200 دولار) مهراً للعروس- وهو ما يعادل 10 أضعاف متوسط المهر في شمالي نيجيريا.

ويقول إسحق خالد، مراسل بي بي سي في نيجيريا، إن صور العروس التي نشرت قبل الزواج أثارت الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف البعض ملابسها بأنها "غير محتشمة" لأن كتفيها كانا مكشوفين، بينما دافع آخرون عنها.

التعليق على الصورة، صورة العروس التي أثارت جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي

وبينما تحدثت بعض التقارير عن وصول 100 طائرة خاصة لحضور المناسبة، قال مسؤول في المطار لبي بي سي إن عدد الطائرات كان أقل من خمسين.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الاحتفالات تم تقليصها بسبب انتشار جائحة كورونا. وقد ارتدى الكثير من الضيوف الكمامات، حيث تواجه نيجيريا حالياً ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بالفيروس.

صدر الصورة، FEMI ADESINA التعليق على الصورة، الرئيس محمد بخاري يستقبل ابنه الذي حضر للسلام عليه قبل حفل الزفاف

شهد حفل الزفاف إجراءات أمنية مشددة، حيث قام أفراد من الشرطة والجيش بتأمين حراسة موقع الحفل والتمركز في مواقع استراتيجية قريبة من المكان.

صدر الصورة، BUHARI SALLAU التعليق على الصورة، النسيبان: أمير بيتشي (يسار) والرئيس محمد بخاري

صدر الصورة، FEMI ADESINA التعليق على الصورة، بعض الناس جاءوا من مسافات بعيدة للترحيب بالرئيس بخاري في مدينة بيتشي

أجرى مراسم الزفاف نفسها وزير الاتصالات عيسى علي بانتامي، وهو إمام مؤهل لإبرام عقود الزواج.

وقدم إلى الحفل بالطائرات سياسيون بارزون وقادة تقليديون من جميع أنحاء البلاد، ومن بينهم العديد من شخصيات المعارضة. ومن بين هؤلاء كان سلف الرئيس محمد بخاري، غودلاك جوناثان، الذي هزمه في انتخابات 2015.

وكانت سيدة غامبيا الأولى "فطوماتا باه بارو" والرئيس السابق للنيجر المجاورة "محمدو إيسوفو"، من بين الضيوف الأجانب.