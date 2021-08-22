الأزمة في أفغانستان: امرأة تلد على متن طائرة إجلاء أمريكية

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صدر الصورة، US AIR MOBILITY COMMAND التعليق على الصورة، الطاقم الطبي صعد إلى الطائرة لتقديم المساعدة للأم ومولودها في ألمانيا

فاجأ المخاض امرأة أفغانية فولدت على متن طائرة إجلاء أمريكية كانت في طريقها إلى قاعدة عسكرية في ألمانيا.

وكتبت قيادة الطيران الأمريكية المشرفة على عمليات الإجلاء على تويتر أن الطاقم الطبي صعد إلى الطائرة لتقديم المساعدة بعدما هبطت في ألمانيا.

ويعتقد أن الأم ومولودها في صحة جيدة ونقلا إلى مصحة قريبة.

وجاء في تغريدة المسؤولين الأمريكيين أن قائد الطائرة قرر التحليق على علو منخفض من أجل زيادة ضغط الهواء بعدما شعرت المرأة بالمخاض، حتى "ينقذها ومولودها".

ويحتشد آلاف الأفغان حول مطار كابل الدولي، منذ أن سيطرت حركة طالبان على البلاد، على أمل الظفر بمكان على متن طائرات الإجلاء.

وتسيطر القوات الأمريكية حاليا على المطار. وقال البيت الأبيض السبت إن الطائرات العسكرية الأمريكية أجلت حتى الآن 17 ألف شخص.

وقد حدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن أجل 31 أغسطس/آب لسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان. وتطالب العديد من الدول بتمديد الأجل حتى تتمكن من إجلاء رعاياها والمواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع الوكالات الغربية هناك.

ويخشى على هؤلاء الأفغان أن يتعرضوا إلى الانتقام على يد طالبان.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، السبت في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: "يريدون إجلاء 60 ألف شخص من اليوم إلى نهاية الشهر. إنها عملية مستحيلة حسابيا".

وتتهم طالبان بالمسؤولية عن الفوضى في المطار.