أفغانستان تحت حكم طالبان: تعرف على الطائرة العسكرية الأمريكية التي تنقل الأفغان إلى خارج بلدهم

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الطائرة سي-17 مصممة لحمل المدرعات والدبابات والجنود ونقل الأشخاص المعرضين للخطر

في 15 أغسطس/آب، عندما دخلت طالبان العاصمة الأفغانية كابل، قامت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية بإجلاء 823 مواطنا أفغانيا دفعة واحدة ونقلهم بأمان، وكان من بينهم 183 طفلا.

ويمثل هذا العدد رقما قياسيا للطائرة "بوينغ سي-17 غلوبماستر 3"، وهي طائرة نقل عسكري ذات أربعة محركات وكانت اللاعب الرئيسي في الجسر الجوي من مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة كابل.

وطورت هذه الطائرة في الثمانينيات وبدأت أولى رحلاتها في التسعينيات، وتخدم الآن في العديد من دول العالم لنقل القوات والبضائع وأحيانا الأشخاص المعرضين للخطر.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، طائرات النقل سي-17 نقلت 17 ألف شخص من الأمريكيين والأفغان من مطار كابول بعد سيطرة طالبان على البلاد

التعليق على الصورة، القوات الأمريكية تواصل عمليات النقل من مطار كابل

ووضعت امرأة أفغانية طفلها على متن الطائرة سي-17 يوم الأحد. وكانت قد فاجأها المخاض بينما كانت في رحلة إجلاء إلى ألمانيا.

ووفقا لكتيب القوات الجوية الأمريكية حول الطائرة، فقد تم تصميمها لحمل ما يصل إلى 77519 كجم من البضائع.

يمكن للمركبات المدرعة والشاحنات وحتى دبابات قتالية أن تصعد على متنها.

ويقودها طاقم مكون من ثلاثة أشخاص، اثنان من الطيارين ومدير التحميل، ويتم شحن الطائرة من خلال باب الشحن الخلف.

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يمكن للطائرة التحليق لمدى يبلغ 4445 كيلومترا

ويمكن للطائرة التحليق لمدى يبلغ 4445 كيلومترا، ويبلغ طول الطائرة 53 مترا، وطول جناحيها 51.75 مترا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في إفادة صحفية يوم السبت إن 17 ألف شخص نقلوا جوا من مطار كابل حتى الآن، من بينهم 2500 مواطن أمريكي.