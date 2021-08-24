رئيسة تنزانيا: لاعبات كرة القدم "صدورهن مسطحة" ولا أمل لهن في الزواج

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صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، تولت سامية حسن الرئاسة في مارس/ آذار

تعرضت رئيسة تنزانيا لانتقادات بعد قولها إن لاعبات كرة القدم في بلدها لديهن "صدور مسطحة" ولا يتمتعن بما يكفي من الجاذبية كي يتزوجن.

وجاءت تعليقات سامية حسن خلال استقبال منتخب تنزانيا لكرة القدم للرجال تحت سن 23 عاما، في مقرّ الرئاسة في مدينة دار السلام.

وسامية حسن (61 عاماً) هي أول امرأة تتولى الرئاسة في تنزانيا.

وقد صرّحت مؤخراً لبي بي سي بأن البعض شكّك في ما إذا كان يجب أن تتولى المنصب لأنها امرأة.

وقالت: "حتى بعض العاملين في حكومتي تجاهلوني في بادئ الأمر باعتباري مجرد امرأة أخرى، ثم ما لبثوا أن تقبلوا قيادتي".

ونالت تعليقات سامية حسن الأخيرة نصيبا وافرا من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت رئيسة الوزراء السابقة، ورئيسة الجناح النسائي في حزب "شادما" المعارض، كاثرين روج، إنّ "تعليق الرئيسة على لاعبات كرة القدم إهانة لجميع النساء".

وكذلك، قالت باحثة في شؤون الجندر والصحة العقلية، تُدعى لوساجو، إنها "مصدومة".

وتساءل آخر، يُدعى هنر نغوغو "ألا يعادل هذا قول إن الحياة لا معنى لها بدون زواج؟".

وطلبت بي بي سي من مسؤولي كرة القدم في تنزانيا التعليق على تصريح الرئيسة.

وقالت سامية حسن إن لاعبات كرة القدم في تنزانيا يجعلن بلدهن فخورة بنيل الجوائز، إلا أن بعضهن ليس لديهن فرصة في الزواج بسبب مظهرهن.

وأضافت: "إن أحضرناهم إلى هنا وأوقفنهن في صف، ستظنّ أن من لديهن صدور مسطحة رجالاً ولسن نساء".

وتابعت قائلة إن بعض الرياضيات متزوجات، إلا أن غالبيتهن عزباوات، "وبالنسبة لما هن عليه، الحياة الزوجية مجرّد حلم".

وأشارت خلال حديثها إلى أن حياة الرياضيين تكون شاقة بعد الاعتزال، وطلبت من السلطات التأكد من الاعتناء بهم بعد انتهاء مشوارهم الرياضي.

وأعربت عن اعتقادها بأن الوضع يكون صعبا على نحو خاص في حالة النساء "حيث تكون سيقانهن متعبة، حين يعتزلن الرياضة".

وتولت سامية الرئاسة في مارس/ آذار، عندما حلّت مكان جون ماجوفولي الذي توفي متأثرا بمضاعفات في القلب.