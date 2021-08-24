أفغانستان تحت سيطرة طالبان : الأمم المتحدة لديها تقارير موثوق بها عن تنفيذ عمليات إعدام

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قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشليت، إن التقارير التي تفيد بتنفيذ طالبان لعمليات إعدام دون محاكمات قضائية في أفغانستان "موثوق بها".

كما تم الإبلاغ عن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على النساء وتجنيد الأطفال، على حد قولها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ومارست طالبان نسخة صارمة من الشريعة الإسلامية عندما تولت الحكم في أفغانستان قبل عام 2001.

واستعادت طالبان السيطرة على البلاد، قبل تسعة أيام، مع سقوط العاصمة كابل.

ومنذ ذلك الحين، حاول المتشددون نقل صورة أكثر تحفظًا، ووعدوا بتقديم حقوق للنساء والفتيات وبعض حرية التعبير.

وتقول باشليت إن حقوق المرأة هي "خط أحمر أساسي" ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إنشاء هيئة مخصصة لمراقبة حقوق الإنسان في أفغانستان.

وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة إنه يجب محاسبة الجيش الأمريكي والقوات الدولية الأخرى على انتهاكات الحقوق التي ارتكبت خلال فترة وجودهم في أفغانستان.

ولا يزال آلاف الأفغان يحتشدون في مطار كابل، على أمل الفرار من البلاد قبل 31 أغسطس/آب. وهذا هو الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن لمغادرة القوات الأمريكية أفغانستان.

وطلبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا التمديد.

وأقر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بأنه من غير المرجح أن يغير بايدن الموعد النهائي. وحذرت طالبان من عواقب غير محددة إذا فعل ذلك.

وحذر والاس: "لن نخرج الجميع من البلاد".

وقال مسؤولون إنه تم نقل حوالي 50 ألف شخص، أفغان وأجانب، من أفغانستان خلال الأيام العشرة الماضية.

ومن المرجح أن يتعرض بايدن لضغوط لتمديد انتشار قواته حول مطار كابل عندما يجري محادثات مع قادة الدول الصناعية السبع الكبرى الأخرى في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وتقول الحكومة البريطانية إنه بدون الولايات المتحدة، التي تؤمن وتدير المطار الدولي حاليًا، لا يمكن أن تستمر عمليات الإجلاء من المطار.

ولا يزال آلاف الأشخاص، بمن فيهم مواطنون بريطانيون وأجانب آخرون وأفغان مؤهلون لإعادة التوطين في الخارج، ينتظرون المغادرة.

وقال خالد، وهو أفغاني كان يعمل مترجماً فورياً لدى الجيش البريطاني، لبي بي سي إنه يشعر بارتياح، مشوب بالحزن، لمغادرة البلاد. وهو وعائلته الآن في شمال إنجلترا.

وقال "عندما تغادر بلدك، فإن تترك شعبك، وخاصة أختك وإخوانك وأمك وكل ذويك ... كنت حزينًا بسبب هذه الأشياء، لكنني الآن سعيد في بريطانيا".

وحتى قبل أن تستعيد طالبان السيطرة، أُجبر أكثر من 550 ألف شخص على الفرار من منازلهم هذا العام بسبب القتال، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ومن ناحية أخرى، عقد رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) اجتماعا سريا في كابل مع مؤسس حركة طالبان الملا بردار، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء.