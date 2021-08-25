اير بي ان بي توفر إقامات مجانية لـ20 ألف لاجئ أفغاني حول العالم

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قالت منصة اير بي ان بي الإلكترونية لتوفير أماكن الإقامة إنها ستؤوي مؤقتا 20 ألف لاجئ أفغاني، في إطار المساعدة على إعادة توطينهم في شتى أنحاء العالم.

وأكد بريان تشيسكي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن هذه الخطوة جاءت استجابة "لواحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في عصرنا".

وأوضح تشيسكي أن الشركة شعرت بأن من واجبها اتخاذ إجراء ما.

ومضى قائلا "آمل أن يلهم هذا قادة أعمال آخرين لفعل الشيء نفسه. ليس هناك وقت نضيعه".

وأضاف: "مع إعادة توطين عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان في شتى أنحاء العالم، فإن أماكن إقامتهم الجديدة ستكون الفصل الأول في حياتهم الجديدة. بالنسبة لهؤلاء اللاجئين البالغ عددهم 20 ألفا، آمل أن توفر لهم اير بي ان بي مكانا آمنا للراحة ولبداية جديدة، وترحيبا دافئا في الوطن (الجديد)".

ويسري العرض على الفور، وقد قالت الشركة إنها تعمل مع منظمات غير حكومية "على الأرض" للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا.

ولم تحدد اير بي ان بي الميزانية المخطط إنفاقها على المبادرة أو المدة التي سيتم فيها تسكين اللاجئين.

لكنها قالت إنها ستتعاون مع وكالات وشركاء إعادة التوطين "بحيث تكون موجودة حيثما توجد حاجة"، وستطور المبادرة وتدعمها حسبما تقتضي الضرورة.

وكتب المدير التنفيذي تشيسكي بموقع تويتر يوم الثلاثاء: "ابتداء من اليوم، ستبدأ شركة اير بي ان بي إيواء 20 ألف لاجئ أفغاني على مستوى العالم مجانا".

وأضاف: "بينما سندفع ثمن هذه الإقامات، لن يكون هذا الأمر ممكنا بدون مساعدة كريمة من مضيفينا (مالكي أماكن الإقامة)".

وقالت الشركة إن تكلفة الإقامات سيتم تمويلها من خلال مساهمات من اير بي ان بي والسيد تشيسكي، بالإضافة إلى الجهات المانحة لصندوق اير بي ان بي للاجئين.

وقال تشيكسي إن: "نزوح اللاجئين الأفغان وإعادة توطينهم في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من أكبر الأزمات الإنسانية في عصرنا".

وذكرت الشركة أنها سوف تنشر المزيد من التفاصيل قريبا حول الكيفية التي يمكن للناس من خلالها تقديم المساعدة.

وقالت: "نعلم أن المضيفين المتعاونين مع الشركة حول العالم متحمسون للوقوف إلى جانبنا ومساندة هذا الجهد الهائل. نخطط في الأيام المقبلة لتداول التفاصيل بشأن كيفية قيام المضيفين والمجتمع الأكبر بهذا. ادعموا هذه المبادرة ".

أشخاص في أزمة

لطالما تم تشجيع مالكي العقارات المتعاونين مع منصة اير بي ان بي على التبرع باستضافة "الأشخاص الذين يمرون بأزمة" في منازلهم.

وبدأ برنامج المساعدة في توفير الإيواء المجاني كرد فعل للتعامل مع تبعات إعصار ساندي في عام 2012، عندما احتاج أكثر من 1000 شخص إلى سكن طارئ في مدينة نيويورك.

وتقول الشركة إنها ساعدت أكثر من 75 ألف شخص منذ عام 2012.

وفي عام 2017، أطلقت الشركة مبادرة "منازل مفتوحة" التي يستقبل فيها مجتمع المضيفين مجانا الأشخاص المتضررين من كوارث أو الفارين من مناطق صراع.

ومنذ ذلك الحين، وفرت المبادرة إقامة مجانية لأشخاص متضررين من زلزال مكسيكو سيتي، وحرائق الغابات في كاليفورنيا، وحرائق الغابات الأسترالية، وغيرها من الكوارث.

كما أدت المبادرة إلى قيام الشركة بإنشاء وحدة خيرية مستقلة، للتركيز على مساعدة الناس في مشاركة السكن والموارد مع بعضهم البعض في أوقات الأزمات.

وفي الأسبوع الماضي، قدمت الشركة تمويلا طارئا ودعما للجنة الإنقاذ الدولية ومؤسسة تشيرش وورلد سيرفيس لتوفير إقامات مؤقتة لما يصل إلى ألف لاجئ أفغاني وصلوا إلى الولايات المتحدة.