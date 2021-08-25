أفغانستان تحت حكم طالبان: الولايات المتحدة تقول إن الحركة ملتزمة بتوفير ممر آمن لمغادرة أفغانستان بعد 31 أغسطس

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تم إجلاء حوالى 19 ألف شخص على متن رحلات جوية نظمتها الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن طالبان وعدت بالسماح للأجانب إضافة إلى الأفغان، بمغادرة أفغانستان بعد 31 أغسطس/آب، عندما ينتهي عمليات الجسر الجوي الذي تنظمه الولايات المتحدة.

وقال إن واشنطن وحلفاءها "يتحملون مسؤولية إخضاع (طالبان) لهذا الالتزام".

وأضاف بلينكن أن بلاده لا تزال على مسار إستكمال العمليات في مطار كابل بحلول نهاية الشهر.

ولا يزال هناك الآلاف داخل وخارج المطار ممن يريدون السفر.

وتم نقل أكثر من 82 ألف شخص من كابل، التي سقطت في أيدي طالبان قبل 10 أيام. وعارض المتشددون تمديد موعد عمليات الإجلاء التي تقودها الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة البريطانية إن عملية الإجلاء الخاصة بها تجري بـ "وتيرة كبيرة"، مع نقل حوالى 1200 شخص يوم الأربعاء.

ومنذ اجتياح طالبان لكابل، نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها واحدة من أكبر عمليات الإجلاء الجوي على الإطلاق، مما أدى إلى إخراج أكثر من 88 ألف شخص، من بينهم 19 ألفا في الساعات الـ 24 الماضية.

وأبلغ بلينكن الصحفيين في واشنطن أن "طالبان قدمت تعهدات عامة وخاصة لتوفير ممر آمن للأمريكيين، ورعايا البلدان الأخرى والافغان المعرضين للخطر، بعد 31 أغسطس/آب".

وزعم أن الولايات المتحدة ستساعد أولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان "ليس فقط خلال مدة مهمتنا للإجلاء ونقل البعثة، ولكن كل يوم بعد ذلك".

لكنه لم يوضح كيف ستساعد واشنطن الناس على المغادرة دون وجود الجيش الأمريكي على الأرض.

وقال إن ما يصل إلى 1500 مواطن أمريكي ما زالوا في أفغانستان، وإن الإدارة تبذل جهودا مضنية للوصول إليهم، أو أنه قد تم تزويدهم بتعليمات حول طريقة الوصول إلى مطار كابل.

لكن مسؤولين أمريكيين، قالوا لصحيفة وول ستريت جورنال إن وكالة المخابرات المركزية والجيش الأمريكي ينفذان عمليات سرية لإجلاء الأمريكيين، باستخدام طائرات مروحية وقوات برية.

وتقول الصحيفة إن العمليات المحفوفة بالمخاطر تجري داخل وخارج كابل.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قال بلينكن إن الولايات المتحدة ملتزمة باستقبال أكبر عدد ممكن من الأفغان

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن 10 آلاف شخص ما زالوا ينتظرون إجلاءهم من مطار كابل على متن الطائرات الأمريكية. وهناك مخاوف بشأن آلاف الأفغان الآخرين الذين يريدون المغادرة لكنهم لا يستطيعون الوصول إلى الموقع.

ويقول مراسلو بي بي سي يبدو أن كثيرين ممن أعادتهم طالبان عند بوابات المطار كانوا يحملون أوراق سفر.

وكتب الرئيس جو بايدن على تويتر أن الولايات المتحدة "ستفعل كل شيء" من أجل "توفير إجلاء آمن".

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن حكومته ستستخدم "كل ساعة ويوم يتبقى لنا" لنقل المواطنين البريطانيين، والأفغان الذين يستحقون الإجلاء.

ورفض بايدن دعوات الحلفاء لتمديد الموعد النهائي في 31 أغسطس/آب. وقال مسؤولون أمريكيون إن هناك تهديدا كبيرا من أن يستهدف متشددون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية المطار.

وحثت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الأربعاء، رعاياها على عدم السفر إلى هناك بسبب خطر وقوع هجوم إرهابي.

ويدافع حاليا عن مطار كابول 5800 جندي أمريكي و1000 جندي بريطاني.