الإعصار إيدا: مدينة نيو أورلينز الأمريكية في حالة تأهب

قبل 34 دقيقة

صدر الصورة، National Weather Service التعليق على الصورة، الإعصار حاليا فوق كوبا وسيضرب الولايات المتحدة يوم الأحد

دعا عمدة مدينة نيو أورلينز الأمريكية السكان إلى إخلاء الأحياء غير المحمية، فيما يتوجه إعصار إيدا نحو ساحل ولاية لويزيانا، جنوبي الولايات المتحدة.

وقال عمدة المدينة، لاتويا كانتريل، في مؤتمر صحفي "حان الوقت الآن"، داعياً أولئك الذين يعيشون خارج نظام سدود المدينة إلى الفرار.

ويقول المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه من المرجح أن يكون إيدا شديد الخطورة بحلول يوم الأحد.

وجلب الإعصار بالفعل أمطارا غزيرة ورياحا شديدة إلى غربي كوبا.

ولا يزال تأثير تغير المناخ على تواتر العواصف غير واضح، لكن من المعروف أن ارتفاع درجات حرارة سطح البحر يسخن الهواء أعلاه، ويوفر المزيد من الطاقة لدفع الأعاصير والعواصف. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تكون أكثر قوة مع هطول أمطار غزيرة.

ويقول خبراء الأرصاد إن شدة الإعصار ستكون من الفئة الرابعة، بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى الساحل الشمالي لخليج المكسيك يوم الأحد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن خبير الأرصاد في هيئة الطقس الوطنية، بنيامين شوت، قوله "ستكون عاصفة تغير حياة أولئك الذين لم يستعدوا".

وتم إخلاء أكثر من 80 منصة حفر نفطية في خليج المكسيك، وتعليق نصف إنتاج المنطقة من النفط والغاز.

ومر الإعصار إيدا فوق غربي كوبا يوم الجمعة، حيث وصل إلى جزيرة خوفينتود أو"جزيرة الشباب" أكبر جزر البلد، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 120 كيلومترا في الساعة.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، يقوم السكان بتخزين احتياجاتهم من المياه والوقود استعداد للإعصار

ومن المفارقة أن يوم الأحد يصادف الذكرى السنوية السادسة عشرة لإعصار كاترينا، الذي دمر مدينة نيو أورلينز في عام 2005 بعد أن وصل اليابسة ودرجة شدته من الفئة الثالثة. وتسبب إعصار كاترينا في فيضانات غمرت 80 في المئة من المدينة وأدى إلى مقتل أكثر من 1800 شخص.

ومن المتوقع أيضا أن تضرب عواصف خطيرة كلا من كوبا والولايات المتحدة. ويحذر خبراء من أنه إذا هبت تلك العواصف بالتزامن مع ارتفاع المد، فقد تتدفق مياه البحر فوق نظام السدود في نيو أورلينز وتصل إلى داخل المدينة.

والسدود عبارة عن نظام من جدران لصد الفيضانات، تم بناؤها لحماية نيو أورلينز المنخفضة، وتم تعزيزها بعد الدمار الذي حدث عام 2005.

وقالت هيئة الطقس الوطنية إن المياه الدافئة في خليج المكسيك تزيد من حدة العاصفة السريعة، مضيفة أن الفيضانات قد تؤثر أيضا على ولايتي ميسيسيبي وألاباما المجاورتين.

وجاء في نشرة المركز الوطني للأعاصير: "من المتوقع أن يكون هناك زيادة معتدلة قد تصل إلى سريعة في قوة إعصار إيدا، عندما يتحرك فوق جنوب شرق ووسط خليج المكسيك خلال عطلة نهاية الأسبوع (الأحد)، ومن المتوقع أن يكون الإعصار كبيرًا عندما يقترب من الساحل الشمالي للخليج".

وأعلن حاكم ولاية لويزيانا، بيل إدواردز، حالة الطوارئ ودعا أي شخص على طول ساحل الولاية إلى الاحتماء في مكانه ابتداء من مساء السبت.