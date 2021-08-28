السلطات الفرنسية تلقي القبض على "سارقة نعوش الموتى"

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أوقفت الشرطة الفرنسية امرأة في عقدها الستين، بعد الاشتباه في سرقتها مجوهرات من جثّة في نعش، في مدينة لييفان في الشمال.

وكانت إحدى العائلات قد لاحظت وجود المرأة الغريبة بين المعزّين، خلال إقامة مراسم دفن قريبة لهم في بيت العزاء.

وقالت المرأة إنها صديقة للمتوفية، فتركتها العائلة بمفردها لتقدم تحيتها أمام النعش المفتوح.

وعند عودة أفراد العائلة اكتشفوا أن قريبتهم المتوفية قد جردت من مجوهراتها، العقد والخاتم والأقراط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وأبلغت العائلة الشرطة التي حققت سريعاً وحددت المشتبه به: امرأة تعيش بالقرب من المكان الذي أقيم فيه العزاء في مدينة ليفيان.

وقامت الشرطة بتوقيفها والعثور على المجوهرات المفقودة.

كما قاد التحقيق إلى اكتشاف ضلوعها في سرقة محفظة رجل متوفي، في بيت العزاء ذاته، وفي وقت مبكر من اليوم ذاته، الثلاثاء 24 آب/أغسطس.

وعند تفتيش منزلها، وجدت الشرطة مجموعة من الأوراق الخاصة بحالات وفيات تضمنت رموز دخول خاصة تسمح لأفراد عائلة المتوفي بالدخول إلى غرف خاصة حيث تجثى النعوش.