فيروس كورونا: الاتحاد الأوروبي يوصي بفرض قيود جديدة على دخول الأميريكيين

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أوصى الاتحاد الأوروبي بوقف جميع رحلات السفر غير الضرورية من الولايات المتحدة بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد- 19.

وتجاوز المعدل اليومي لدخول المستشفيات، 100 ألف حالة للمرة الأولى منذ شتاء العام الماضي.

ويرتفع عدد إصابات الموجة الجديدة الناجمة عن المتحور دلتا في جنوب الولايات المتحدة بشكل خاص، لكنه يسجل ارتفاعاً على صعيد البلاد أيضاً.

وجاءت التوجيهات يوم الإثنين عن الكتلة المكونة من 27 دولة، معاكسة لتلك التي صدرت في حزيران/يونيو الماضي، والتي أوصت برفع القيود عن المسافرين الأميريكيين قبل موسم السياحة.

وتعتبر التوصية الصادرة عن الاتحاد الاوروبي غير ملزمة، ما يسمح للدول الأعضاء باتخاذ قراراتها على الصعيد الفردي، حول السماح للمسافرين الأميريكيين بالزيارة بعد تقديم شهادة لقاح، أو كشف اختبار سلبي، أو الخضوع للحجر.

وأبقت الولايات المتحدة على حظر السفر غير الضروري من أوروبا منذ اعتماده في مارس/آذار 2020، بالرغم من رفعها من قبل الجانب الأوروبي عن القادمين من الولايات المتحدة في يونيو/حزيران.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين في وقت سابق من هذا الشهر، إنّه لن يسمح لغياب المعاملة بالمثل "بالاستمرار لأسابيع".

ورفع الاتحاد الأوروبي إسرائيل وكوسوفو ولبنان والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية من قائمة السفر الآمنة للاتحاد الأوروبي.

ووصل عدد حالات التي تدخل المستشفيات للعلاج، إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ كانون الثاني/ يناير، حين وصل عدد الحالات إلى الذروة مع دخول أكثر من 142 ألف مصاب بالفيروس إلى المستشفيات.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة الأميريكية، سجّلت فلوريدا دخول أكثر من 16 ألف حالة إلى المستشفى، وهي على رأس القائمة بين الولايات، تليها تكساس وكاليفورنيا.

ويؤدي الارتفاع الأخير في عدد الحالات إلى ضغوط على المستشفيات وعلى العاملين في القطاع الصحي. ووصلت واحدة من بين خمس وحدات للعناية المركزة تقريباً، إلى 95 في المئة من قدرتها الاستيعابية.

كما ارتفع معدل الوفيات، ليفوق معدل ألف حالة وفاة يومياً. وقد تلقى أكثر من نصف الأميريكيين جرعتين من اللقاح ضد فيروس كوفيد - 19.

وضاعفت إدارة الرئيس جو بايدن جهودها لزيادة معدلات التطعيم، بعد الموافقة النهائية على لقاح فايزر من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأسبوع الماضي.