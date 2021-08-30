انتهاء عملية الإجلاء الجوي والانسحاب الأمريكي من أفغانستان

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صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، تم إجلاء الآلاف من المواطنين الأمريكيين والأفغانيين رغم الفوضى التي سادت تلك العملية

أنهت الولايات المتحدة الاثنين عملية انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان نهائياً، وفقا للبنتاغون.

وانتهى الانسحاب الأمريكي بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، نجحت القوات الأمريكية خلالها في إجلاء الآلاف من المواطنين الأمريكيين والأفغان رغم الفوضى التي سادت تلك العملية.

وأكد الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية أنهت عملية الانسحاب من أفغانستان.

وقال ماكينزي: "الانسحاب الذي نشاهده الليلة ليس فقط نهاية للدور العسكري في عملية الإجلاء، إنما هو أيضا نهاية لمهمة عسكرية امتدت لعشرين عاما، وكانت بدايتها بعد وقت قصير من الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001".

وغادرت آخر رحلة جوية أمريكية في إطار إجراءات الإجلاء مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة كابل حوالي الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت نيويورك الشرقي في 31 أغسطس/ آب بموجب الاتفاق على الانسحاب النهائي من أفغانستان بين الإدارة الأمريكية وحركة طالبان.

ومن المقرر أن ينشر البنتاغون صورا للجنرال كريس دوناهيو والسفير الأمريكي لدى كابل روس ويلسون وهما على متن الطائرة C-17 العملاقة التي تحمل الرحلة الأخيرة في إطار عملية الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من أفغانستان، وهي أيضا الرحلة الأخيرة من رحلات عملية الإجلاء الجوي.

يُذكر أن الغزو الأمريكي لأفغانستان جاء بذريعة القضاء على الجماعات الإرهابية التي نفذت هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، وقتل على مدار السنوات العشرين منذ الغزو الأمريكي حوالي 2461 أمريكيا بين مدني وعسكري علاوة على إصابة حوالي 20000 أمريكي في أفغانستان في تلك الفترة.