طالبان: صور تظهر سيطرة الحركة على مطار كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية نهائيا من أفغانستان
استولت حركة طالبان على مطار كابل كاملا، بعد ساعات من إقلاع آخر طائرة عسكرية أمريكية منه وخروج القوات الأجنبية نهائيا من أفغانستان،وذلك في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.
وفي الصورة يظهر بعض قادة طالبان يتقدمهم المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، على مدرج مطار كابل.
وصل مقاتلو القوة الخاصة لطالبان (بدري 313) إلى مطار كابل، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء 31 أغسطس/ آب 2021.
سارع مقاتلو الحركة إلى استخدام المعدات العسكرية التي تركتها القوات الأمريكية، لدى دخولهم المطار.
شوهد مقاتلو طالبان يتفقدون طائرات هليكوبتر ومعدات عسكرية أخرى، يقول الجيش الأمريكي إنها "تم تعطيلها" قبل الانسحاب.
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أفراد قوة (بدري 313) العسكرية الخاصة يسيرون على مدرج الطائرات، أثناء قيامهم بتأمين مباني المطار في كابل.
أعضاء من طالبان يمرون أمام طائرة معطلة في مطار كابل
مقاتلو طالبان أمام مدخل مطار كابل
مقاتل من طالبان يقف بجانب طائرة تابعة للقوات الجوية الأفغانية، في مطار كابول الثلاثاء
أحد أعضاء طالبان يلتقط صورا بهاتف محمول في مطار كابول بعد سيطرتهم عليه
مقاتلو القوة الخاصة لطالبان (بدري 313) على متن عربة في مطار كابول
مقاتلو القوة الخاصة لطالبان يتخذون مواقعهم لتأمين مطار كابول
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