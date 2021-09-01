فيروس كورونا: اليابان تعثر على "مواد سوداء" داخل جرعة من لقاح موديرنا

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عثر صيدلاني على أجسام سوداء اللون داخل عبوة من لقاح موديرنا

علقت اليابان استخدام مجموعة من لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة موديرنا بعد العثور على مادة غريبة داخل عبوة اللقاح الزجاجية.

وتقول السلطات إن صيدلانيا شاهد مواد سوداء اللون داخل عبوة واحدة من اللقاح في محافظة كاناغاوا.

وكان نحو 3790 شخصا قد حصلوا بالفعل على جرعات من شحنة اللقاح هذه، وعلقت السلطات استخدام باقي الشحنة.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من تعليق اليابان استخدام نحو 1.63 مليون جرعة من موديرنا بسبب التلوث.

وعثر الصيدلاني على أجسام سوداء أثناء فحصه إحدى الجرعات بغية رصد وجود أي مواد غريبة قبل استخدام اللقاح.

وجمع الموزع المحلي للقاح العبوات الزجاجية المشتبه في تلوثها.

وأفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية أنه لا يوجد أي دليل حتى الآن على وجود مخاطر صحية ناجمة عن اللقاح المحتمل تلوثه.

وكانت شركة "تاكيدا"، التي تبيع وتوزع اللقاح في اليابان، قد علقت الأسبوع الماضي ثلاث دفعات من اللقاح بعد العثور على "مواد غريبة" في بعض جرعات شحنة قوامها نحو 560 ألف عبوة زجاجية.

وقالت شركة الأدوية الإسبانية، "روفي"، التي تخزن اللقاح، في بيان إن خط التصنيع في إسبانيا قد يكون سبب المشكلة.

وأضافت أنها تجري تحقيقا.

وقال وزير الصحة الياباني، يوم الثلاثاء، إن المواد الغريبة التي عُثر عليها في لقاحات محافظة أوكيناوا الجنوبية كانت بسبب إدخال إبر بشكل غير صحيح في العبوة الزجاجية.

وتكافح اليابان زيادة حادة في حالات الإصابة بكوفيد في وقت تستضيف فيه دورة الألعاب البارالمبية.