أسترازينيكا تتعهّد بتسليم أوروبا 200 مليون جرعة بنهاية 2022

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ستزود الشركة دول الانحاد بكمية اللقاحات المتفق عليها بحلول ربيع عام 2022

توصل الاتحاد الأوروبي وشركة الأدوية البريطانية السويدية أسترازينيكا إلى صيغة لإنهاء الخلاف بين الطرفين الذي أدى إلى تأخير برنامج التطعيم في دول الاتحاد.

ووافقت أسترازينيكا على تسليم 200 مليون جرعة من اللقاح التي تضمنها عقد بين الطرفين للاتحاد الأوروبي بنهاية عام 2022.

وتنهي هذه الاتفاقية الخلاف القانوني بين الطرفين الذي وصل إلى المحاكم البلجيكية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن 70 بالمئة من البالغين في دول الاتحاد قد حصلوا على جرعتي اللقاح.

وكانت شركة أسترازينيكا قد أثارت غضب مسؤولي المفوضية الأوروبية بداية هذا العام عندما قالت إنها ستستطيع تسليم جزء من كمية اللقاحات المتفق عليها للربع الأول من عام 2021.

وقد ألقى الخلاف بظلاله على الأسابيع الأولى من توزيع اللقاح في دول الاتحاد. واتهمت المفوضية الأوروبية الشركة بخرق اتفاقية شراء اللقاح الموقعة في شهر أغسطس/آب عام 2020 ، بينما تقول أسترازينيكا إن الاتفاقية تنص على أن تبذل الشركة قصارى جهدها لتسليم ملايين الجرعات في الوقت المناسب.

وقد تعرض لقاح أسترازينيكا لانتكاسة حين اتضح أنه لا ينصح بإعطائه للشباب تحت سن معين بسبب بعض المضاعفات النادرة.

وأوضحت وكالة الدواء الأوروبية أن منافع اللقاح تفوق المخاطر لجميع الفئات العمرية.

وكان من المقرر أن تبت المحاكم في بروكسل في الخلاف بين الشركة والاتحاد حول تزويده باللقاح في نهاية سبتمبر/أيلول، وقال رود دوبر من شركة أسترازينيكا إنه "سعيد جداً بالتوصل إلى تفاهم" مع المفوضية الأوروبية.

وقالت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيديس إنه لا تزال هناك بعض الفروق المهمة في معدلات التلقيح بين الدول الأعضاء في الاتحاد، وإن توفر اللقاحات ومنها أسترازينيكا يبقى مهماً جداً.