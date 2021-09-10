رجل يحتفظ بجثة والدته في قبو منزله ليتقاضى معاشها التقاعدي

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قالت الشرطة إن الرجل اعترف بجريمته

قالت الشرطة النمساوية إن رجلا احتفظ بجثة والدته في قبو المنزل لمدة تجاوزت العام ليستمر في تقاضي معاشها التقاعدي.

ويُعتقد أن الأم، التي ماتت عن 89 عاما وتفيد تقارير بأنها كانت مصابة بمرض الخرف، قد توفيت لأسباب طبيعية في يونيو/حزيران العام الماضي.

وكان الابن، البالغ من العمر 66 عاما، قد وضع جثتها في قبو منزله واستخدم أكياس الثلج والضمادات لإخفاء الرائحة.

وتعتقد الشرطة أن الرجل ربما تلقى بشكل غير قانوني مدفوعات تقدر بنحو 50 ألف يورو.

وقالت الشرطة في بيان إن واقعة الاحتيال لم تُكتشف إلا بعد أن رفض ساعي بريد جديد تسليم الإعانات المالية التي كانت تحصل عليها الأم وطلب رؤيتها.

صدر الصورة، Getty Images

وأسفرت الواقعة عن فتح تحقيق أدى إلى الاكتشاف المروع لاحقا.

وقالت الشرطة لهيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية إن المشتبه به غطى والدته بمواد تستخدم في امتصاص روائح فضلات القطط.

وقال الضابط هيلموث غوفلر إن الرجل "في النهاية حنط الجثة" واعترف بذلك.

وأضاف غوفلر أن الرجل ليس لديه أي دخل مالي آخر، وأخبرهم أن المدفوعات كانت ستتوقف فورا لو كان قد أبلغ عن وفاة والدته، وذلك كان سيجعله غير قادر على تسديد تكاليف جنازة والدته أو الاحتفاظ بالمنزل الذي كانا يعيشان فيه معا.