رسائل سياسية وأحصنة وبطانيات على سجادة "ميت غالا" الحمراء

قبل 16 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جاستين وهايلي بيبر على السجادة الحمراء

عاد المشاهير إلى السجادة الحمراء في حفلة "متحف متروبوليتان" الخيرية السنوية، بإطلالات مثيرة للدهشة.

بسبب وباء كوفيد، خسرنا مشاهدة هذا الحدث العام الماضي، لكن النجوم عادوا لاستعراض أزيائهم أمام الكاميرات، في قلب مدينة نيويورك.

بدأ إحياء حفلة "ميت غالا" في السبعينيات، وتخصص للاحتفاء بأحد صيحات الموضة، أو المواضيع التي تلهم صناعة الأزياء.

وتعد "ميت غالا" التي ينظمها معهد الأزياء في المتحف، من الأحداث الموازية لحفلة توزيع جوائز الأوسكار من حيث أهميتها، إذ يشارك فيها المشاهير من مختلف الميادين.

وهذا العام، اختيرت الولايات المتحدة كمحور للحفلة التي تترافق مع معرض يستضيفه المتحف. ووجهت الدعوة للضيوف للاحتفال بأمريكا، وتاريخها، ومصمميها العظماء.

هذه مجموعة من الصور التي ميّزت الحدث.

كيم بيتراس على صهوة جواد

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بيتراس إلى اليمين مع المصممة كولينا سترادا من دار هيلاري تايمور

ارتدت نجمة الغناء الألمانية كيم بيتراس فستاناً من تصميم كولينا سترادا، بنقشة أزهار ملونة، ويتضمن رأس حصان بارز.

وقالت بيتراس إنها كبرت وهي تمارس ركوب الخيل، لذلك أرادت أن تقدم فستاناً لمن يحبون امتطاء الخيول مثلها

سايمون بايلز بثقل الريشة

صدر الصورة، Reuters

ارتدت نجمة الرياضة زياً من الساتين والكريستال من تصميم أريا. لكن الشعور الذي اعترانا هو أن الزي الذي أريد منه أن يشبه الريش، كان يجب أن يكون أخف بكثير، إذ أنه يزن نحو أربعين كيلوغراماً.

دان ليفي يرشدك إلى الطريق

صدر الصورة، Reuters

يمكن للممثل والكاتب أن يدلك إلى الاتجاه الصحيح، بما أنه ظهر على السجادة الحمراء في زي يمثل خريطة العالم، أطرافه على شكل زعانف.

الزي من تصميم المخرج جوناثان أندرسون، ويظهر رجلين يتبادلان القبل تقديراً للفنان والناشط ضد مرض الإيدر دايفد وناروفيتش.

كاميلا وشون معاً

صدر الصورة، Getty Images

شارك الثنائي شون مينديز وكاميلا كابيلو في المناسبة للمرة الأولى معاً. وارتدت صاحبة أغنية "هافانا" زياً بنفسجي اللون من تصميم مايكل كورس، وكذلك فعل منديز بزي يشبه أزياء نجوم الروك في الثمانينيات.

وظهر الثنائي في وقت مبكر من الشهر الجاري في حفل افتتاح فيلم كاميلا الجديد "سندريللا".

اترك كل شيء، وألقي التحية على جنيفير لوبيز

صدر الصورة، Getty Images

تألقت النجمة ذات الـ52 عاماً بزي من تصميم رالف لورين، ومشت على السجادة الحمراء من دون صديقها الجديد القديم بن أفليك الذي شارك في الحفلة من دون المرور أمام الكاميرات.

كيد كودي بألوان التسعينيات

صدر الصورة، Getty Images

ارتدى كيد كودي زياً مستوحى من حفلات التسعينيات، من تصميم لوي فويتون، مع قلادة تمثل رائد فضاء.

غرايمز ذاهبة للمعركة

صدر الصورة، Getty Images

لم تعد الكمامات إلزامية، لكن غرايمز حضرت بكمامة معدنية.

المغنية، المتزوجة من إيلون ماسك، ارتدت زيا مستلهماَ، من مسلسل الخيال العلمي، المنتظر "دون".

الزي من تصميم إيريس فان هيربن، وصنع السيليكون العاكس للضوء، ونحت يدوياً، بتقنية الليزر، ثلاثي الأبعاد.

هواية جديدة

صدر الصورة، Reuters

خلال الحجر الصحي، تعلم البعض العزف على آلة موسيقية أو لغة جديد، لكن أساب روكي ربما كان يحيك هذه البطانية الملونة.

أما صديقته ريهانا فارتدت زيا من مجموعة خريف نيكولاس غاسكواير، وتزينت بمجوهرات من بولغاري.

ووبي غولدبيرغ وكاري موليغان وفالنتينو

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ووبي غولدبيرغ، والمدير الإبداعي لبيت الأزياء فالانتينو، والنجمة كاري موليغان

لا يبدو أن هناك وقت أفضل للنجمة، ووبي غولدبيرغ، لتذكرنا جميعاً، بنوع الشوكولا الذي تحب، رغم أن أعياد الكريسماس لازالت على بعد أكثر من شهرين.

وقد شارك بيت أزياء فالانتينو في تصميم الزي البنفسجي للنجمة، والذي تضمن سبع طبقات مختلفة من القماش، لذلك قالت إنها تشعر بالفخر، لأنها تسير على السجادة الحمراء بصحبة المدير الإبداعي لدار فالانتينو بيرباولو بيشولي، والنجمة كاري موليغان في زيها الذي صممه نفس بيت الأزياء.

كيم كارداشيان بالأسود

صدر الصورة، Getty Images

لا يقال الكثير عن زي كيم كارداشيان، باستثناء أنه من تصميم كاني ويست، زوجها. صحيح أن الثنائي يعمل على إنجاز الطلاق، لكن التعاون الفني بينهما مستمر.

الشعارات السياسية لم تكن غائبة

صدر الصورة، Getty Images

عضوة الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، استغلت الحدث، لتحويل السجادة الحمراء إلى مناسبة سياسية. وارتدت زيا أبيض اللون، وعليه عبارات تطالب بزيادة الضرائب على الأغنياء، من تصميم أورورا جايمس.