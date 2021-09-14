مرحاض من الذهب الخالص لا يزال مفقودا في بريطانيا منذ عامين

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كان المرحاض المصنوع من الذهب الخالص ضمن معرض فني في قصر بلينهايم

لا يزال المرحاض المصنوع من الذهب الخالص عيار 18 قيراطا، مفقودا في بريطانيا منذ سرقته قبل عامين، ولم يُتهم أحد بسرقته حتى الآن.

وسُرق المرحاض الذي كان يستخدم بالفعل من قبل الزوار - ويحمل اسم أمريكا - من معرض فني في قصر بلينهايم بمقاطعة أوكسفوردشاير، في الساعات الأولى من يوم 14 سبتمبر/ أيلول عام 2019.

في ذلك الوقت، كانت قيمته تبلغ نحو 6 ملايين دولار (4.8 مليون جنيه إسترليني) وقدمت شركات التأمين مكافأة تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني لمن يعثر عليه.

تم القبض على سبعة أشخاص، لكن لم توجه لهم أي تهم بالسرقة.

اقتحمت إحدى العصابات القصر الفخم الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، وتسببت في "أضرار كبيرة وفيضانات" لأن المرحاض كان متصلاً بشبكة المياه بالمبنى.

كان المرحاض مملوكًا لفرد خاص، وكان جزءًا من معرض للفنان التصويري الإيطالي، موريزيو كاتيلان، لمدة يومين قبل أن تتم سرقته.

وقالت شركة التأمين "إف إيه إس إيه" إن المكافأة، مقابل العودة الآمنة للمرحاض والتي تؤدي إلى اعتقال الجناة، لا تزال قائمة.

وقال مدير الشركة فيليب أوستن: "لم يتقدم أحد للحصول على أموال المكافأة حتى الآن ... في البداية كان هناك الكثير من الاستفسارات، ولكن الآن أصبح كل شيء هادئًا".

صدر الصورة، John Lawrence التعليق على الصورة، كان قصر بلينهايم يستضيف معرضًا للفنان التصويري الإيطالي موريزيو كاتيلان

وقالت شرطة منطقة "تيمز فالي" إنه تم الإفراج عن جميع المعتقلين، بينما استمرت التحقيقات ولم يتم توجيه أي تهم.

الموقوفون هم:

اعتقل رجل يبلغ من العمر 37 عامًا من لندن، للاشتباه في تعامله مع بضائع مسروقة.

اعتقل رجل يبلغ من العمر 68 عامًا من مدينة "إيفشام" للاشتباه في قيامه بالسطو.

اعتقل رجل يبلغ من العمر 36 عامًا من بلدة "شلتنهام" للاشتباه في تآمره للسطو.

تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا، رجل يبلغ من العمر 37 عامًا، ورجل يبلغ من العمر 36 عامًا، وجميعهم من أكسفورد للاشتباه في تآمرهم لارتكاب عملية سطو.

اعتقل رجل يبلغ من العمر 45 عامًا من مقاطعة "كينت" بشبهة السطو.

وقالت متحدثة باسم قصر بلينهايم إنه لا يمكنها التعليق، بسبب تحقيقات الشرطة الجارية.

وقال المحقق الفني تشارلي هيل، لبي بي سي، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019 إنه يعتقد أن المرحاض سيقطع ويتم إذابة الذهب وبيعه.