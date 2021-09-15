الاعتداء الجنسي: عارضات سابقات يطالبن بتغيير قانون يحدد مهلة زمنية لإبلاغ السلطات

تشي تشي إيزوندو

بي بي سي نيوز

قبل 36 دقيقة

صدر الصورة، AURELIA MOUSSLY التعليق على الصورة، العارضتان السابقتان كاري أوتيس (يسار) وليزا امور سافرتا إلى باريس للإدلاء بالشهادة أمام مجلس الشيوخ

طالبت مجموعة من عارضات الأزياء السابقات أعضاء البرلمان الفرنسي بإلغاء قانون يحدد مهلة زمنية لضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية لإبلاغ السلطات.

وتزعم النساء، وبينهن العارضة السابقة كاري أوتيس، أنهن تعرضن لانتهاكات جنسية أو اغتصاب من قبل وكلاء مكاتب عارضات الأزياء قبل أكثر من عشرين سنة.

وبموجب القانون الفرنسي، نفد الوقت الذي يمكن خلاله بدء إجراءات جنائية.

لكن النساء المعنيات يقلن إنه "لا يجب أن يكون للاغتصاب تاريخ انتهاء صلاحية".

صدر الصورة، Nathalie Goulet التعليق على الصورة، التقت العارضات السابقات النائبة ناتالي غوليه

وسافرت بعضهن إلى العاصمة باريس من أجل الإدلاء بشهاداتهن أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث قلن إن "القانون بحاجة لتغيير".

وطالبت مجموعة النساء، التي ضمت ليزا أمور وتيزيا ويزمان ولوري مارزدن، في اجتماع مع عضوة مجلس الشيوخ، ناتالي غوليه، إما بتمديد مهلة الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي أو إلغائها.

وقالت أوتيس لأعضاء مجلس الشيوخ إن الأمر استغرق عقودا للتصالح مع ما حصل لها وعقودا أخرى حتى تستطيع الحديث علنا عن مزاعمها بأنها تعرضت للاغتصاب من قبل جيرالد ماري المدير الأوروبي السابق لوكالة "إليت".

وينفي ماري التهمة بشدة.

صدر الصورة، Alamy التعليق على الصورة، جيرالد ماري نفى التهم

وقالت أوتيس أثناء جلسة الاستماع إن "نظام العدالة الجنائية لم يخدم دائما مصالح الناجيات"، وأن "القوانين في الولايات المتحدة وحول العالم يجب أن تعكس العلوم وتجارب الانتهاك الجنسي".

وقالت ناتالي غوليه إنها مهتمة بنسخة فرنسية محتملة من قانون الضحايا الأطفال في نيويورك، الذي يتيح سنة يمكن خلالها تحريك قضايا بشأن مزاعم انقضت المهلة المحددة لها.

وفي الشهر الماضي، رفعت أوتيس دعوى قضائية ضد جيرالد ماري قبل انتهاء المهلة القانونية بيوم واحد.

وقالت غوليه للنساء "لدينا فرصة في الأسبوعين القادمين لطلب تعديل القانون ومناقشة القضية. كلنا لدينا الشعور نفسه، يجب أن نعمل على إزالة العوائق والقيود".

وعلى الرغم من هذا، قالت غوليه "يجب أن نكون واقعيات".

صدر الصورة، JOEL SAGET التعليق على الصورة، العارضات السابقات (من اليسار) إلبا كارلسون، وآن كلير لوجون، وليز برينويرث حضرن جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ

وتابعت قائلة: "واضح تماما أنكن ترغبن في تغيير القانون، لكن لو نجحنا في ذلك سيكون الأمر متعلقا بالمستقبل وليس بالماضي".

"ومن جهة أخرى، لدينا كذلك أسلوب آخر غير القضايا الجنائية، وهو القضايا المدنية التي قد تكون أسهل".

وقالت مديرة المجموعة الحقوقية "تحالف عارضات الأزياء" سارة زيف في أحد الاجتماعات "للأسف قطاع الموضة لم يتغير منذ 30 سنة".

وقد باشرت السلطات الفرنسية بإجراء التحقيقات الأولية ضد جيرالد ماري، الذي كان واحدا من أكبر وكلاء الموضة في العالم. وقد أدلت 14 عارضة أزياء حتى الآن بإفادات بأنهن تعرضن لانتهاكات جنسية أو اغتصاب.

وتتهم بعض العارضات وكيلا آخر من قطاع الموضة، هو جان لوك برونيل، الذي خضع للتحقيق بتهم الملاحقة الجنسية واغتصاب قاصرات.

ونفى برونيل، المسجون احتياطيا في الوقت الراهن، ارتكاب أي مخالفات.

صدر الصورة، Sonia Moskowitz التعليق على الصورة، تزعم لوري مارزدن أن ماري حاول اغتصابها عام 1982

وتدعي لوري مارزدن أن ماري حاول اغتصابها في نهاية حفل في عام 1982.

وتقول مارزدن، التي أصبحت موظفة خدمة اجتماعية وأخصائية نفسية، إن من الضروري تسليط الضوء على الصدمات التي تتعرض لها الضحايا قبل أن يصبحن قادرات على الحديث عن ما تعرضن له.

وتضيف "لقد عملت مع ناجين من صدمات نفسية على مدى السنين الأربع والعشرين الماضية، وأنوي الحديث عن سبب تلكؤ النساء في الحديث عن تجاربهن، لأنهن بحاجة لزمن طويل للتغلب على الشعور بالخزي والخوف بسبب ما وقع لهن، والمشاعر الجارفة التي تجتاحهن عند استعادة الذكريات. هناك ضحايا لا يتحدثن عن ما وقع لهن لأنهن لسن مهيآت لذلك نفسيا، وهذه نقطة مهمة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين سنت القوانين".

وقال جيرالد ماري في بيان إنه ينفي مع شعور بالمرارة "هذه الاداعاءات المشوهة للسمعة".

صدر الصورة، بي بي سي التعليق على الصورة، سجلت ليزا برنورث شهادتها بشأن ما حصل معها في ذلك الوقت

وشاركت مراسلة سابقة لبي بي سي، هي ليزا بيرنكورث، في النقاش الذي جرى في مجلس الشيوخ الفرنسي، إذ تظاهرت في عام 1998 بأنها عارضة أزياء، في سياق إعداد فيلم وثائقي لبي بي سي.