حرائق كاليفورنيا: تغطية بعض أكبر أشجار العالم ببطانيات لحمايتها

قبل ساعة واحدة

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سارعت فرق مكافحة الحرائق الأمريكية إلى تغطية أشجار قديمة ببطانيات مقاومة للنيران، فيما تلتهم حرائق متنزه سيكويا الوطني الشهير عالميا بولاية كاليفورنيا.

ويخشى المسؤولون أن تصل النيران إلى "الغابة العملاقة"، وهي بستان يضم بعض أكبر الأشجار في العالم، في غضون ساعات.

وتستضيف الغابة حوالي 2000 شجرة سيكويا (نوع من الأشجار الصنوبرية)، بما في ذلك شجرة "الجنرال شيرمان" التي يبلغ طولها 83 مترا، وهي أكبر شجرة من حيث الحجم على وجه الأرض ويبلغ عمرها حوالي 2500 عام.

ونطاق الحرائق آخذ في الاتساع منذ أسبوع.

وحشدت السلطات أكثر من 350 من رجال الإطفاء، إلى جانب الاستعانة بطائرات مروحية وطائرات إطفاء الحرائق بالمياه، لمكافحة الحرائق.

ولفت فرق الإطفاء العديد من الأشجار، بما في ذلك الجنرال شيرمان، بشرائح الألمنيوم المقاوم للحرائق لحمايتها.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حديقة سيكويا الوطنية هي موطن لأكبر شجرة في العالم، الجنرال شيرمان

وقالت المتحدثة باسم متنزهات سيكويا وكينغز كانيون الوطنية، ريبيكا باترسون، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إن "المنطقة مهمة للغاية بالنسبة للكثير من الناس، لذا تُبذل الكثير من الجهود الخاصة لحماية هذا البستان".

ومن حيث الحجم، فإن الجنرال شيرمان هي أكبر شجرة حية ذات جذع واحد على الأرض، ويقدر عمرها بحوالي 2300 إلى 2700 عام.

ويقول خبراء إن أشجار السيكويا شديدة المقاومة للحرائق.

واشتعلت الحرائق بسبب البرق، قبل أن تشتد ويتسع نطاقها عبر الأراضي والمساحات الخضراء الوعرة في منطقة سييرا نيفادا.

وتعد هذه الحرائق الأحدث في صيف طويل من الحرائق في ولاية كاليفورنيا.

فقد اندلع أكثر من 7400 حريق غابات في الولاية هذا العام، ما أدى إلى احتراق أكثر من 2.2 مليون فدان.

وكانت الحرائق مدفوعة بدرجات الحرارة المرتفعة وظروف الجفاف الشديدة. ويؤدي تغير المناخ إلى زيادة احتمالات الطقس الحار والجاف الذي من المرجح أن يؤجج حرائق الغابات.