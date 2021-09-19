أمير خان: إبعاد بطل العالم السابق في الملاكمة من رحلة طيران في أمريكا

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صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، الملاكم البريطاني أبعد عن الطائرة مع مرافق له بعد شكوى أحد الركاب من أنهما لايرتديان الكمامات بشكل مناسب

أُبعد الملاكم البريطاني وبطل العالم السابق في الوزن الخفيف، أمير خان، عن رحلة طائرة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ما قيل إنه خلاف حول ارتداء الكمامة.

وقال خان البالغ من العمر 34 عاما، إنه أُبعد عن رحلة طائرة شركة "أمريكان إيرلاينز"، صحبة أحد مرافقيه، بواسطة عناصر الشرطة بعدما شكى أحد الركاب، من أن الكمامة التي يرتديها مرافقه، "لم تكن عالية بما يكفي" لتغطي أنفه وفمه بالكامل.

وقالت الشركة إن الرحلة كانت متجهة من مطار، نيوأرك، إلى كطار دالاس فورت ورث الدولي، عادت إلى بوابة الركاب بعد تقارير أفادت برفض اثنين من الركاب، "الاستجابة لطلبات طاقم الطائرة".

وأنكرت الشركة تدخل الشرطة في الواقعة.

وقال متحدث باسم الشركة، "يحاول فريق خدمة العملاء التواصل مع السيد أمير خان، بخصوص ما حدث، ونؤكد أهمية إجراءاتنا لسلامة الركاب جميعا، والطاقم كذلك".

وفي مقطع بثه على حسابه على منصة تويتر، قال أمير خان إنه كان في طريقه إلى معسكر تدريب في ولاية كلورادو، بعدما قضى بعض الوقت، في نيويورك، وإنه شعر "بالغثيان" بسبب المعاملة التي تلقاها.

وأضاف بطل العالم السابق، "لقد تم اصطحابي من داخل الطائرة، اليوم، بواسطة عناصر الشرطة، بينما كنت متجها إلى معسكر تدريبي في كلورادو".

وقال "من الواضح أنه كانت هناك شكوى من قبل طاقم طائرة أمريكان إيرلاينز، لقد قالوا إن كمامة رفيقي، لم تكن عالية بشكل كاف، وقرروا إيقاف الطائرة، وإبعادي ورفيقي بينما لم أرتكب أي خطأ".

وواصل "الآن على أن أعيد ترتيب الرحلة مع شركة أخرى، للذهاب للمعسكر التدريبي، وهو أمر محبط، ومثير للغثيان أن تقوم شركة امريكان إيرلاينز بمنعي من السفر بهذا الشكل".

وأوضحت الشركة أن الرحلة رقم 700 عادت أدراجها، إلى بوابة الركاب، في مطار نيوأرك الدولي، في نيو جيرسي، بعدما أُبلغ عن "رفض راكبين مرارا، الاستجابة لطلبات الطاقم، لتنظيم الحقائب، وإغلاق الهواتف النقالة، والالتزام بالمعايير الاتحادية بخصوص الكمامات، خلال الرحلة".

وأضافت "حسب الإجراءات، حضرت الشرطة، عندما عادت الرحلة إلى البوابة، لكنهم لم يتدخلوا، في التعامل مع أي من الراكبين، أو مطالبتهم بمغادرة الطائرة".