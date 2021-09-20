الانتخابات البرلمانية الروسية: حزب بوتين يتجه للفوز وسط مزاعم بالتزوير

قبل 40 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، يتم فرز الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع مساء الأحد

يجري فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الروسية، التي تلاحقها مزاعم بالتزوير.

ووضعت النتائج المبكرة حزب الرئيس فلاديمير بوتين في المقدمة، وتوقع استطلاع لدى الخروج من مراكز الاقتراع تحقيق نصر مدو.

ومُنع منتقدو الكرملين الأكثر صراحة من الترشح، ووردت تقارير عديدة عن حشو أوراق الاقتراع والتصويت الإجباري.

ورفضت مفوضية الانتخابات الشكاوى، قائلة إنها جزء من حملة جيدة للتمويل من الخارج.

وأغلقت مراكز الاقتراع مساء الأحد بعد ثلاثة أيام من التصويت.

وفي قائمة أولية للنتائج، قالت لجنة الانتخابات إنه مع فرز 9 في المئة من الأصوات على مستوى البلاد، فاز حزب روسيا الموحدة بأكثر من 38 في المئة من الأصوات.

وتوقع استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Insomar ونشرته وكالة أنباء ريا الروسية أن الحزب سيفوز بما يزيد قليلاً عن 45 في المئة من الأصوات.

ويختار الناخبون في هذه الانتخابات 450 نائبا في مجلس الدوما (البرلمان) في موسكو. وشارك في التصويت 14 حزبا.

وشهدت الانتخابات إدخال عدد من المدن للتصويت الإلكتروني.

ولأول مرة منذ عام 1993، لم يكن مراقبو الانتخابات من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حاضرين بسبب القيود التي فرضتها السلطات الروسية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أشخاص يدلون بأصواتهم في موسكو

وحتى مساء الأحد، قالت منظمة "غولوس" المستقلة لمراقبة الانتخابات - التي وصفتها السلطات الروسية بأنها "عميل أجنبي" - إنها رصدت أكثر من 4500 تقرير عن انتهاكات للتصويت.

في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية الروسية للصحفيين إنها لم تسجل أي "انتهاكات مهمة".

خلال الانتخابات، شوهدت طوابير طويلة خارج بعض مراكز الاقتراع وذلك في مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن هذا هو الحال خاصة خارج أقسام الشرطة. ورفض المتحدث باسم الكرملين المزاعم بأنها مؤشر على تعرض الناس لضغوط للتصويت.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، تم حظر بث فيديوهات لعملية التصويت للجمهور، ولكن سُمح للمراقبين الرسميين بالمشاهدة

لكن منظمة "غولوس" قالت إنها تلقت "رسائل عديدة" من أشخاص قالوا إنهم أجبروا من قبل أصحاب العمل على التصويت، بالإضافة إلى مزاعم بتزوير انتخابي.

وفي أجزاء من شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا، سُمح للمقيمين الذين يحملون الجنسية الروسية بالتصويت، فيما عبر البعض الحدود للتصويت في مراكز الاقتراع الروسية.

وكان هناك غضب أيضًا بعد إزالة تطبيق Smart Voting الذي ابتكره زعيم المعارضة الروسي المسجون، أليكسي نافالني، من متاجر أبل وغوغل في اليوم الذي بدأ فيه الروس التصويت.

وهددت السلطات الروسية الشركتين بغرامات كبيرة إذا رفضتا حذف التطبيق، الذي أخبر المستخدمين بالمرشحين الذين يمكنهم إزاحة مرشحي الحزب الحاكم.