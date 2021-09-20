موسوعة غينيس: يابانيتان أكبر توأمتين متطابقتين في العالم

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صدر الصورة، Guinness World Records التعليق على الصورة، أومينو سومياما (يسار) وكوم كوداما مع شهاداتهما الرسمية من موسوعة غينيس

تم اعتماد شقيقتين يابانيتين من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر توأمتين متطابقتين في العالم بعد بلوغهما من العمر 107 سنوات و300 يوم.

وحطّمت أومينو سومياما وكوم كوداما، الرقم القياسي الذي حققته التوأمتان اليابانيتان الراحلتان، كين ناريتا وجين كاني.

وأبصرت التوأمتان أومينو وكوم، اللتان وُصِفتا بأنهما اجتماعيتان، النور في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1913 في جزيرة شودوشيما.

وجاء هذا الإعلان يوم الإثنين، بالتزامن مع يوم احترام كبار السن، وهو عطلة وطنية في اليابان.

وبسبب الظروف الناجمة عن جائحة كورونا وكإجراء احترازي، تم إرسال الشهادات الرسمية للأختين، اللتين تعيشان في أجزاء مختلفة من اليابان، ليقدمها الموظفون في دور الرعاية المنفصلة الخاصة بهما.

وقالت موسوعة غينيس في بيان يوم الإثنين، إنه تم الاعتراف بالشقيقتين وباتتا تحملان اللقب الجديد منذ الأول من سبتمبر/أيلول.

ولأومينو أربعة أطفال، ولكومي ثلاثة.

وكانت كين وجين، تحملان لقب أكبر توأمتين متطابقتين حيث بلغتا من العمر 107 سنوات و175 يوما. وتوفت كين في يناير/كانون الثاني عام 2000 وجين في العام التالي عن عمر ناهز 108 أعوام.

وولدت الشقيقتان أومينو وكوم، ويعني الاسمان باليابانية الذهب والفضة، في 1 أغسطس/آب 1892 في ناغويا، وأصبحتا من المشاهير في وسائل الإعلام خلال العقد الأخير من عمريهما.

ومتوسط العمر المتوقع في اليابان هو الأعلى في العالم، ويحظى كبار السن باحترام كبير.