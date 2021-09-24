فيروس كورونا: صبي هولندي يفوز بمعركة قضائية ضد والده للتطعيم باللقاح

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فاز صبي هولندي، يبلغ من العمر 12 عاماً، في نزاع قضائي للحصول على لقاح ضد فيورس كورونا، كي يتمكن من زيارة جدته التي تحتضر، وذلك رغم معارضة أبيه.

وحكم القاضي بأن اللقاح يقلل من فرص نقل أي عدوى للجدة التي تعاني من مرحلة متأخرة من السرطان.

وأقرت هولندا تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة باللقاح، وذلك بشرط موافقة كل من الأب والأم.

وتتزايد في هولندا حالة من التحفظ بشأن اللقاحات.

وأوصى القاضي بارت ترومب، بمدينة خرونينغن، بتطعيم الصبي باللقاح سريعاً، لأن مصالحه أهم من مخاوف والده.

وورد في وثائق المحكمة أن الفتى أراد أن يقضي أطول وقت ممكن مع جدته المصابة بسرطان الرئة، والتي "تعيش المراحل الأخيرة من حياتها".

ورفض القاضي ذرائع الأب بأن اللقاح لا يزال في "مرحلة الاختبار" وأنه يشكل مخاطر على الأعضاء التناسلية، قائلاً إنها لا تستند إلى أساس علمي.

وقال إنه رغم عدم معاناة الأطفال من المرض الشديد جراء الإصابة بالفيروس، إلا أن مرضهم قد يستمر لفترة طويلة.

وأشار القاضي إلى أنّ فرص نقل الأطفال العدوى إلى الآخرين ضئيلة.

وأيدت والدة الطفل - المطلقة من والده - قرار المحكمة.