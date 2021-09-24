قاتلان يتنكران بأزياء المحامين ويغتالان رجل عصابات شهير في الهند داخل المحكمة

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صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، أثارت العملية الشكوك حول الأمن في المحاكم في العاصمة الهندية دلهي

تمكن رجلان تنكرا بزي محاميين من قتل رجل عصابات بعدة طلقات نارية، خلال محاكمته في العاصمة الهندية دلهي.

وكان رجل العصابات، جيتيندار مان غوغي، يخضع للمحاكمة في إحدى قاعات محكمة منطقة روهيني، في دلهي، عندما فتح الرجلان النار عليه، وقتلاه داخل المحكمة.

وقال مسؤولون إن عناصر الشرطة ردوا على الرجلين بإطلاق النار فقتلوهما، وتشتبه الشرطة في أن عصابة منافسه تقف وراء عملية الاغتيال.

وكان غوغي على قائمة أكثر المطلوبين للشرطة في الهند، واتهمته السلطات بعشرات القضايا، منها جرائم قتل واختطاف، في عدة ولايات.

وأثار الحادث الشكوك حول درجة تأمين المحاكم في دلهي، وقال أحد السياسيين، إنه يلفت الأنظار لثغرات واضحة في الخطط الأمنية.

واعتقلت السلطات غوغي العام الماضي في دلهي لاتهامه بجرائم قتل، وابتزاز.

ويعتقد المسؤولون أنه كان عرضة للكثير من الخصومات في عالم الجريمة بعد صعوده السريع في مجال العالم السفلي في الهند.

وتشير التقارير، إلى أن غوغي بدأ حياته في عالم الجريمة، عندما كان مراهقاً بارتكاب جرائم سرقة السيارات، والخطف، والاحتيال.