إيلون ماسك يقول إنه وشريكته غرايمز شبه منفصلين

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قال ماسك إن الزوجين ينويان الاستمرار في تربية طفلهما

قال إيلون ماسك، إنه "شبه منفصل" عن شريكته، مغنية البوب الكندية غرايمز، بعد علاقة دامت 3 سنوات.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركتي "سبايس إكس" و"تيسلا"، موقع "Page six"، أنهما "لا يزالان يحبان بعضهما البعض، يريان بعضهما البعض بشكل متكرر وبينهما علاقة طيبة".

ولم تعلق غرايمز بعد على حالة علاقتها مع ماسك.

وبدأ الزوجان المواعدة في عام 2018، ثم استقبلا مولودهما الأول، المسمى إكس أي آي أي، في مايو/أيار من العام الماضي.

وقال ماسك إن الزوجين ينويان الاستمرار في تربية طفلهما.

وأضاف ماسك لـ "Page six" أنه "في الغالب أن عملي في سبايس إكس وتيسلا يتطلب مني أن أكون في المقام الأول في تكساس أو أسافر إلى الخارج، وعملها في المقام الأول في لوس أنجليس. إنها تقيم معي الآن والطفل إكس في الغرفة المجاورة".

وشوهد الزوجان آخر مرة معا وهما يغادران "Met Gala" في وقت سابق من هذا الشهر. كانت غرايمز قد سارت بمفردها على السجادة الحمراء، لكن انضم إليها شريكها الملياردير خلال الحدث.

وكان ماسك متزوجا في السابق من المؤلفة الكندية جوستين ويلسون، ولديه خمسة أبناء: التوأمان غريفين وكزافييه، 17 عاما، وثلاثة توائم هم داميان وساكسون وكاي، 15 عاما.