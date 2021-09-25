هواوي: المديرة المالية لعملاق التكنولوجيا الصيني تصل إلى بلادها بعد إطلاق سراحها في كندا

قبل 55 دقيقة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، السيدة منغ، التي تظهر في الصورة لدى وصولها إلى الصين، اتُهمت بالاحتيال من قبل المدعين الأمريكيين

وصلت المديرة المالية لشركة هواوي إلى بلدها الصين، بعد إطلاق سراحها في كندا التي التي احتجزت فيها لما يقرب من ثلاث سنوات.

واستقلت منغ طائرة متجهة إلى مدينة "شنجن" مساء السبت، بعد ساعات من عودة مواطنين كنديين أفرجت عنهما الصين.

وفي عام 2018 اتهمت الصين الكنديين مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بالتجسس، ونفت أن يكون احتجازهما انتقاما لاعتقال السيدة منغ.

ويُنهي التبادل الواضح الخلاف الدبلوماسي بين بكين والغرب.

ووصل السيد سبافور والسيد كوفريغ إلى مدينة "كالغاري" قبيل الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش) حيث استقبلهما رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

ووصلت السيدة منغ إلى مدينة "شنجن" في الصين بعد ذلك بنحو ساعتين، وكان في استقبالها حشود يهتفون: "مرحبًا بك في وطنك يا وانزو!"

وكانت منغ وانزو مطلوبة بتهم في الولايات المتحدة، ولكن أُطلق سراحها بعد صفقة بين كندا والمدعين العامين الأمريكيين.

واتهم منتقدون الصين باستخدام الكنديين كورقة مساومة سياسية.

وأصر الرجلان على براءتهما طوال الوقت. وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة قال ترودو إنهما مرا بـ "محنة صعبة للغاية".

وأضاف: "إنها بشرى سارة لنا جميعًا أنهما في طريقهما إلى منزليهما وعائلتيهما. خلال الألف يوم الماضية، أظهرا قوة ومثابرة ومرونة".

ورافق الرجلين لدى عودتهما دومينيك بارتون، سفير كندا لدى الصين.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، مايكل كوفريغ (إلى اليمين) ومايكل سبافور ظلا محتجزين في الصين منذ عام 2018

وقبل إطلاق سراحها اعترفت منغ - ابنة الملياردير "رين تشنغفي" مؤسس شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات - بتضليل المحققين الأمريكيين بشأن تعاملات هواوي التجارية في إيران.

وأمضت المرأة ثلاث سنوات قيد الإقامة الجبرية في كندا، بينما كانت تخوض معركة قانونية للحيلولة دون تسليمها إلى الولايات المتحدة.

والسيد كوفريغ دبلوماسي سابق يعمل لدى مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية مقرها في بروكسل.

أما السيد سبافور فهو عضو مؤسس في منظمة تسهل العلاقات التجارية والثقافية الدولية مع كوريا الشمالية.

وفي أغسطس/ آب من هذا العام، حكمت محكمة صينية على السيد سبافور بالسجن 11 عامًا بتهمة التجسس. ولم يصدر أي قرار في قضية السيد كوفريغ.

وأمرت قاضية كندية يوم الجمعة بالإفراج عن السيدة منغ، المديرة المالية لهواوي، بعد أن توصلت إلى اتفاق مع المدعين العامين الأمريكيين بشأن تهم الاحتيال الموجهة إلى منغ.

وأصدرت شركة هواوي بيانًا قالت فيه إنها تتطلع إلى رؤية السيدة منغ ملتئمة الشمل مع أسرتها، قائلة إن الشركة ستواصل الدفاع عن نفسها في المحكمة.

وكجزء من اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة، اعترفت السيدة منغ بتضليل بنك "إتش إس بي سي" بشأن علاقة هواوي بشركة سكايكوم، وهي شركة مقرها هونغ كونغ تعمل في إيران.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنها تواصل التحضير للمحاكمة ضد هواوي، التي لا تزال مدرجة على القائمة التجارية السوداء.

وتعدهواوي الآن أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم. وتواجه اتهامات بأن السلطات الصينية ربما تستخدم معداتها للتجسس، وهو ما تنفيه الشركة.

وفي عام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة هواوي ووضعتها على قائمة التصدير السوداء، ما أدى إلى عزلها عن الوصول تقنيات رئيسية.